경기 과천 농막서 화재…1시간 만에 진화
입력 2025.08.23 (23:14)
오늘(23일) 오후 9시 50분쯤 경기도 과천시 갈현동의 한 농막에서 불이 났습니다.
소방 당국은 "맞은편 산에서 불꽃이 보인다"는 인근 주민의 신고를 받고 출동해, 1시간 만에 불을 껐습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만, 농막이 완전히 불에 탔습니다.
소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.
