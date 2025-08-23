경기 과천 농막서 화재…1시간 만에 진화

오늘(23일) 오후 9시 50분쯤 경기도 과천시 갈현동의 한 농막에서 불이 났습니다.



소방 당국은 "맞은편 산에서 불꽃이 보인다"는 인근 주민의 신고를 받고 출동해, 1시간 만에 불을 껐습니다.



이 불로 다친 사람은 없었지만, 농막이 완전히 불에 탔습니다.



소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!