볼턴 ‘정치보복’ 논란 확산…“트럼프, 평화중재 비판에 불쾌감”

입력 2025.08.23 (23:18)

존 볼턴 전 백악관 안보보좌관에 대한 강제수사가 도널드 트럼프 대통령 비판에 대한 정치적 보복이 아니냐는 의심의 목소리가 나오는 가운데, 트럼프 대통령이 최근 볼턴 전 보좌관의 발언에 실제로 불편한 심기를 드러냈다는 보도가 나왔습니다.

현지시간 22일 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령이 최근 자신의 우크라이나 평화중재 시도에 대한 볼턴 전 보좌관의 비판에 불쾌감을 드러냈다고 트럼프 대통령의 측근들이 비공식적으로 전했다고 보도했습니다.

볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 관계를 증진하는 데 집중하다가 조종당할 수 있다며 언론 매체를 통해 두 정상의 관계를 경멸적 어투로 비판해 왔습니다.

익명을 요구한 한 측근은 트럼프 대통령이 언론 보도를 아주 즐긴다며 "하루 종일 그런 걸 보고 있다"고 말했습니다.

워싱턴포스트는 트럼프 대통령과 일부 고위 지명직 관리들이 트럼프 대통령이 정적으로 여기는 인사들을 공격하는 데 형사 사법제도를 이용하는 방안을 공개적으로 애기해왔다고 전했습니다.

워싱턴포스트는 이어 "볼턴 전 보좌관이 기밀자료를 부적절하게 다뤘다는 오랜 의혹에 대한 수사가 이 시점에 맞춰 진행된 것에 대한 의문이 제기되고 있다"고 덧붙였습니다.

연방수사국 FBI가 볼턴 전 보좌관에 대한 압수수색 등 강제수사를 시작한 가운데, 트럼프 대통령과 관련한 이 같은 전언이 정적을 겨냥한 보복이 아니냐는 의심을 키운다는 해석입니다.

앞서 트럼프 대통령은 올해 초 취임 직후 볼턴 전 보좌관의 보안 허가를 취소하고, 그에 대한 정부의 경호도 중단시켰습니다.

푸틴 대통령과의 알래스카 정상회담을 앞둔 지난 12일 볼턴 전 보좌관이 언론 인터뷰를 통해 "푸틴은 이미 승리했다"고 발언하는 등 비판의 목소리를 내자 트럼프 대통령은 자신이 소유한 사회관계망서비스 트루스소셜에 "매우 불공정한 언론이 작동하고 있다"며 "해고된 패배자들과 존 볼턴 같은 멍청이들의 발언을 끊임없이 인용한다"고 비난한 바 있습니다.

이어 며칠 뒤 SNS 게시물에서는 종전을 더 어렵게 만들고 있는 '어리석은 사람들' 가운데 하나로 볼턴 전 보좌관을 꼽기도 했습니다.

다만, 트럼프 대통령은 이날 볼턴 전 보좌관에 대한 압수수색이 이뤄진 것과 관련해 "아무것도 모른다"며 자신과의 관련성을 부인했습니다.

백악관 관계자도 볼턴 전 보좌관에 대한 트럼프 대통령의 SNS 게시물과 FBI의 압수수색 시기와는 관계가 없다고 말했습니다.

