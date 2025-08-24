경기 화성시 팔탄면 공장서 불…소방 대응 1단계 발령

어젯(24일)밤 11시 19분쯤 경기 화성 팔탄면의 한 공장에서 불이 났습니다.



소방 당국은 주변 소방서의 인력과 장비를 동원하는 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있습니다.



현재까지 인명 피해는 확인되지 않았습니다.



화성시는 이 불로 많은 연기가 발생했다며 "인근 주민들은 창문을 닫는 등 안전에 유의하길 바란다"는 내용의 재난 문자를 보냈습니다.



