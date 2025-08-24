[단독] “포승줄 묶여 돌아온 아버지”…법원은 또 외면했다

선원들은 합동신문반에 의해 모진 고문을 당하며 '간첩 활동을 했다'는 자백을 강요받았습니다.

박용철 씨의 아버지 고 박정태 씨는 선원 스무 명을 태운 오징어잡이 배 기관장이었습니다.1971년 8월 30일, 강원도 속초에서 조업을 하던 '제2승해호'는 북한 경비정에 의해 납북됐습니다.아버지는 1년 가까이 북한에 억류돼 조사를 받은 뒤, 이듬해 9월 속초항을 통해 귀환했습니다.겨우 살아 돌아왔지만, 가족들 품으로 가진 못했습니다.납북됐다 귀환한 선원들은 곧장 포승줄에 묶여 속초시청 3층에 감금됐습니다.박정태 씨는 반공법 위반 혐의로 결국 재판에 넘겨졌고, 1973년 징역 1년을 확정받았습니다.그리고 출소 1년 만인 1975년, 아내와 자식들을 남겨두고 세상을 떠났습니다.유죄 선고로부터 50년이 지난 2023년 7월, 박정태 씨는 재심에서 무죄를 확정받았습니다.유족들은 아버지가 누명을 쓰고 380여 일간 불법 구금됐다며, 같은 해 9월 형사보상을 청구했습니다.형사보상은 무죄가 확정된 피고인에게 국가가 구금이나 재판에 따른 손해를 보상해 주는 제도입니다.형사보상법 제14조에 따르면, 법원은 보상 청구로부터보상 여부를 결정해야 합니다.지급 기한을 명시함으로써 보상이 과도하게 지연되는 일을 방지하기 위해서입니다.하지만 6개월이 지나도, 1년이 지나도, 감감무소식이었습니다.법원의 결정을 기다리던 어머니는 보상 결정 기한이 지난 지난해 3월 숨졌습니다.함께 형사보상을 기다리던 여동생도 지난 4월, 갑작스레 세상을 떴습니다.법원은 지난 5월 1일에서야 형사 보상을 결정했습니다.청구로부터 약, 여동생이 세상을 떠나고 일주일 뒤 나온 결정입니다.법원의 이런 '늑장 보상'은 흔한 일이었습니다.더불어민주당 박희승 의원실이 법원행정처로부터 받은 '전국 법원 형사보상 청구 통계'를 분석해 봤습니다.2020년부터 지난 6월까지 청구된 14,971건의 형사보상 중, 약 92%인 13,502건이 인용됐습니다.문제는 이 기간 처리된 14,614건 가운데 3,436건,형사보상을 청구한 사람 4명 중 1명은 제때 보상을 받지 못했단 이야기입니다.제주지법 관계자는 "상속인의 소재를 파악하는 데 시간이 오래 걸리고, 해외에 계신 분들도 많아 송달 등 절차에 오랜 시간이 소요되고 있다"고 설명했습니다.형사보상 청구 처리 기간은 매년 늘어나는 추세입니다.2021년에는 평균 3.3개월(101.2일)이 걸렸는데, 올해는 5.3개월(159.8일)로 두 달이나 늘었습니다.법원이 이렇게 상습적으로 '늑장 보상'을 하는 이유, 아무런 제재가 없기 때문입니다.또 다른 납북귀환 어부 고 김달수 씨 유족은 지난해 6월 법원을 상대로 '지연손해금 청구 소송'을 제기했습니다.법대로 하지 않았으니, 법원이 6개월이 지난 시점부터 지연손해금 3백만 원을 지급하란 겁니다.하지만 법원은 이 규정을 '훈시규정', 즉 위반해도 벌칙이 없는 권고 성격의 규정이라 보고 있습니다.소송을 수행하는 서울고법은 서면을 통해 "보상 결정 기간은 '강행 규정'이 아니며, 처리 기간이 길다고 해서 위법하다 볼 수 없다"고 밝혔습니다.1심 재판부인 서울중앙지법 민사1001단독(이준승 판사)도 "법원 재판에 대한 결정 기간으로, 훈시규정으로 해석된다”며 청구를 기각했습니다.형사보상이 지연되는 데 관해 어떤 조치를 취했느냔 질의에는 "지난해 전국 법원에 '형사보상 결정 기간 준수에 좀 더 유의할 것을 당부한다'는 내용의 공문을 발송했다"고 밝혔습니다.하지만 유족 측은 이런 법원 태도가 무책임하다고 비판했습니다.유족 측 최정규 변호사는 "불법 구금됐다는 주장을 묵살하고 유죄를 선고한 데는 과거에 오판한 판사들 책임도 있다"며 "재심에서 무죄가 나왔으면 최대한 빨리 형사보상 결정을 하는 게 과거사 반성이 아니겠느냐"고 지적했습니다.이어 "법원이 선거법 6·3·3 원칙을 '강행 규정'으로 봐야 한다고 해석하는 것과도 다르다"며 "전담 재판부를 신설하는 등의 융통성을 발휘할 필요가 있다"고 말했습니다.납북귀환 어부들에 대한 재심에서는 줄줄이 무죄가 선고되고 있습니다. 법정에서 검찰은 스스로 과거 수사가 잘못됐다고, 판사는 잘못된 판결로 고통을 겪게 해 미안하다고 사과했습니다.말뿐인 사과에 그치지 않으려면, 법이 정한 기한 안에 신속한 보상이 이루어져야 하지 않을까요?이제 법원이 답할 때입니다.[그래픽 권세라 박지빈]