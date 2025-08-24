한국 사이클 차세대 에이스 최태호, 주니어 세계선수권 2관왕 쾌거

한국 사이클의 차세대 에이스 최태호(18)가 트랙 주니어 세계 선수권에서 단거리 2관왕에 올랐습니다.



최태호는 오늘(24일) 네덜란드 아펠도른에서 열린 대회 남자 스프린트 결승에서 영국의 아치 길(Archie Gill)을 물리치고 금메달을 획득했습니다.



이틀 전 경륜에서도 금메달을 땄던 최태호는 대회 2관왕에 오르며 트랙 단거리 주니어 세계 최강자임을 입증했습니다.



스프린트는 250m 트랙을 세 바퀴 도는 개인 종목으로, 선수들은 초반엔 눈치작전을 펼치고 막판 전력 질주로 승부합니다.



3전 2선승제로 치러진 결승에서 최태호는 압도적인 경기력을 발휘하며 1, 2차전 모두 먼저 골인했습니다.



또 한 번 우승 저지를 입은 최태호는 "지난해 대회서 스프린트 동메달을 땄는데, 올해는 꼭 포디움 정상에 서고 싶었다. 그래서 너무 기쁘다."고 말했습니다. 최태호는 또 "스프린트는 상대 선수와 레이스할 때 경륜보다 더 세밀한 작전이 필요하다. 아치 길 선수를 상대로 모든 게 잘 이뤄졌다."고 자신의 경기를 평가했습니다.



트랙 단거리 주니어 대표팀의 정창영 감독도 "최태호가 경기 운영 능력이 좋았다. 막판 폭발력도 먼저 골인하게 된 원동력이다."고 말했습니다.



최태호는 내일 팀 동료 전우주와 함께 자신의 대회 마지막 종목인 1km 독주에 출전합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!