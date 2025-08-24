북, 신형 지대공미사일 시험 사격…김정은 참관

북한이 어제(23일) 성능을 개량한 두 종류의 신형 지대공(반항공) 미사일의 전투 능력 검증을 위한 시험 사격을 실시했습니다.



조선중앙통신은 미사일총국이 "개량된 두 종류의 신형반항공미싸일의 전투적 성능 검열을 위하여 각이한 목표들에 대한 사격을 진행"했다고 오늘(24일) 보도했습니다.



이번 사격은 김정은 국무위원장이 참관했습니다.



조춘룡 당 비서와 김정식 당 중앙위 1부부장, 김광혁 공군사령관 공군대장, 김용환 국방과학원 원장 등도 자리했습니다.



통신은 "사격을 통하여 신형반항공미싸일무기체계가 무인 공격기와 순항미싸일을 비롯한 각이한 공중 목표들에 대한 전투적속응성이 우월하며 가동 및 반응 방식이 독창적이고 특별한 기술에 기초하고 있다고 평가"됐다고 전했습니다.



이어 "개량된 두 종류의 탄들의 기술적특성은 각이한 공중목표소멸에 대단히 적합한 것으로 인정"됐다고도 주장했습니다.



북한은 지난해 4월에도 한미 공중 훈련 기간 신형 지대공미사일 '별찌-1-2'을 시험 발사했습니다.



올해 3월에는 최근 양산에 착수한 최신형 지대공 미사일 시험발사에 성공했다고 주장했습니다.



이번 미사일 시험 사격은 이재명 대통령의 일본과 미국 순방 출발일에 맞춰 이뤄졌으며, 이달 진행 중인 한미 연합 '을지 자유의 방패'(UFS) 연습에 대한 맞대응 성격으로도 보입니다.



우리 군은 어제 북한의 미사일 시험 발사와 관련해 언급하지 않았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 평양조선중앙통신]



