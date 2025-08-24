청주 다세대주택서 화재…20대 여성 숨져

오늘(24일) 새벽 0시쯤 청주시 서원구 수곡동의 한 다세대 주택 2층에서 원인을 알 수 없는 불이 났습니다.



이 불로 주택에 살던 20대 여성이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.



불은 주택 내부 5㎡와 선풍기 등을 태워 소방서 추산 149만원의 재산 피해를 냈습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



