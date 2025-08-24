울산 울주군 다세대주택서 불…1명 사망·2명 부상

오늘(24일) 새벽 1시쯤 울산시 울주군 온산읍 한 4층짜리 다세대주택 건물 1층에서 불이 났습니다.



불은 출동한 소방대에 의해 40여분 만에 진화됐으나 1층 거주자인 70대가 숨졌습니다.



또 주민 2명이 호흡 곤란 등을 호소해 병원으로 이송돼 치료를 받았습니다.



경찰과 소방당국은 화재 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



