울산 울주군 다세대주택서 불…1명 사망·2명 부상
입력 2025.08.24 (06:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(24일) 새벽 1시쯤 울산시 울주군 온산읍 한 4층짜리 다세대주택 건물 1층에서 불이 났습니다.
불은 출동한 소방대에 의해 40여분 만에 진화됐으나 1층 거주자인 70대가 숨졌습니다.
또 주민 2명이 호흡 곤란 등을 호소해 병원으로 이송돼 치료를 받았습니다.
경찰과 소방당국은 화재 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
불은 출동한 소방대에 의해 40여분 만에 진화됐으나 1층 거주자인 70대가 숨졌습니다.
또 주민 2명이 호흡 곤란 등을 호소해 병원으로 이송돼 치료를 받았습니다.
경찰과 소방당국은 화재 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산 울주군 다세대주택서 불…1명 사망·2명 부상
-
- 입력 2025-08-24 06:59:29
오늘(24일) 새벽 1시쯤 울산시 울주군 온산읍 한 4층짜리 다세대주택 건물 1층에서 불이 났습니다.
불은 출동한 소방대에 의해 40여분 만에 진화됐으나 1층 거주자인 70대가 숨졌습니다.
또 주민 2명이 호흡 곤란 등을 호소해 병원으로 이송돼 치료를 받았습니다.
경찰과 소방당국은 화재 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
불은 출동한 소방대에 의해 40여분 만에 진화됐으나 1층 거주자인 70대가 숨졌습니다.
또 주민 2명이 호흡 곤란 등을 호소해 병원으로 이송돼 치료를 받았습니다.
경찰과 소방당국은 화재 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
이영섭 기자 leeys@kbs.co.kr이영섭 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.