조국, 오늘 문재인 전 대통령 예방…내일은 권양숙 여사 찾아

입력 2025.08.24 (06:59)

조국 전 조국혁신당 대표가 오늘(24일) 문재인 전 대통령을 예방합니다.

조 전 대표는 오늘 오전 부산민주공원을 참배한 뒤 경남 양산시 평산마을을 찾아 문 전 대통령을 만날 예정입니다.

이어 양산의 한 영화관에서 자신을 다룬 다큐멘터리 영화인 '다시 만날 조국'을 관람하고 관객들과 대화를 나누기로 했습니다.

조 전 대표는 내일(25일)은 경남 양산의 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 만나기로 했습니다.

이어서, 오는 26~27일엔 광주와 전남 담양, 전북을 차례로 찾아 당원들을 만날 계획입니다. 호남 지역은 내년 6월 지방선거에서 더불어민주당과 조국혁신당 간 경쟁이 예상되는 곳입니다.

앞서 조국혁신당은 사면 6일 만인 지난 21일 조 전 대표의 복당을 최종 의결하고, 당 혁신정책연구원장으로 지명했습니다.

조국 전 조국혁신당 대표가 오늘(24일) 문재인 전 대통령을 예방합니다.

조 전 대표는 오늘 오전 부산민주공원을 참배한 뒤 경남 양산시 평산마을을 찾아 문 전 대통령을 만날 예정입니다.

이어 양산의 한 영화관에서 자신을 다룬 다큐멘터리 영화인 '다시 만날 조국'을 관람하고 관객들과 대화를 나누기로 했습니다.

조 전 대표는 내일(25일)은 경남 양산의 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 만나기로 했습니다.

이어서, 오는 26~27일엔 광주와 전남 담양, 전북을 차례로 찾아 당원들을 만날 계획입니다. 호남 지역은 내년 6월 지방선거에서 더불어민주당과 조국혁신당 간 경쟁이 예상되는 곳입니다.

앞서 조국혁신당은 사면 6일 만인 지난 21일 조 전 대표의 복당을 최종 의결하고, 당 혁신정책연구원장으로 지명했습니다.
