‘보따리 타령 말고 자구책 내놔!’ 석화업계 왜 또 ‘한숨’?

"물에 빠지려고 하는 사람을 구해주려고 하는데 보따리부터 먼저 내놓으라는 것 같다. 이런 안이한 인식에 정부로서 유감을 표한다"

- 권대영 금융위원회 부위원장



"글로벌 공급과잉 예고에도 과거 호황에 취해 오히려 설비 증설…큰 어려움에 직면했다. '버티면 된다, 소나기만 피하면 된다'는 안이한 인식으로는 위기 극복할 수 없다. '사즉생' 각오로 임하라"

-구윤철 경제부총리



"무임승차 기업에는 단호하게 대응하겠다. 자구 노력 없이 정부 지원으로 연명하려 하거나 다른 기업의 설비 감축의 혜택만을 누리려는 기업은 정부의 어떠한 지원에서도 배제될 것"

-김정관 산업통상자원부 장관











만성 적자로 위기에 빠진 석유화학 업계에 경제부총리, 산업통상자원부 장관, 금융위 부위원장까지 경제부처 고위 관료들이 연이어 거친 쓴소리를 쏟아냈습니다.생산 설비를 최대 25%가량 줄이겠다는 방안을 기준 삼아 각 사가 자율적으로 구조조정 등 사업 재편 계획을 가져오라는 겁니다.메시지는 명확했습니다. 정부 지원을 먼저 기대할 게 아니라 알아서 살아남을 수 있는 사업 재편 계획부터 짜오라는 겁니다.김정관 장관은 "공급 과잉 시기를 넘을 수 있는 재무 건전성을 확보해야 한다"면서 "이를 위한 기업과 대주주의 충분한 자구 노력이 반드시 있어야 한다"고 강조했습니다.위기 극복을 위해 대주주와 모기업의 자금 지원도 함께 필요하다고 직접 얘기한 겁니다.권대영 부위원장도 "이익은 자기의 것으로, 손실은 모두의 것으로 돌리는 행태는 시장과 채권단의 동의를 결코 얻기 어려울 것"이라고 경고했습니다.최근 자금난에 빠진 석유화학기업 여천NCC에 대한 자금 지원 방안을 두고 이 회사 지분 50%씩을 보유한 한화와 DL그룹이 갈등을 빚으면서 여천NCC가 디폴트 위기까지 몰렸었는데, 이 같은 모습에 대한 경고 메시지로 보입니다.https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8328543구윤철 경제부총리는 "연말이 아니라 당장 다음 달이라도 계획을 제출하겠다는 각오로 속도감 있게 임해야 한다"며 빠른 실행을 강조했습니다.권대영 금융위 부위원장은 "누구 하나 쓰러질 때까지 기다리는 치킨 게임은 '공멸의 길'이므로 모두가 참여해야 한다"면서 "쓰나미가 눈앞에 보일 때 움직이면 이미 늦는다"고 말했습니다.설비 감축을 먼저 하면 '나만 손해'라는 생각으로 다른 업체 눈치 살피며 미적거리지 말고 먼저 움직이라는 메시지입니다.업계에는 신속한 실행을 강조한 정부는 업계가 사업 재편안을 먼저 가져와야 지원 방안을 추후 검토하겠단 입장을 명확히 했습니다.업계가 제출한 계획이 진정성 있다고 판단되면 그때부터 연구개발(R&D) 지원, 규제 완화, 금융 세제 등 종합대책을 적기에 마련해 지원하겠다고 밝혔습니다.그간 업계가 줄곧 요청해 온 전기요금 감면 방안 등 업계에 대한 일률적인 지원책은 없었습니다.자구책을 가져오면 이에 대해 맞춤형으로 지원해 줄 테니 우선 가져와 보라는 겁니다.2022년부터 올해까지, 석유화학 업계는 4년째 적자를 면치 못하고 있습니다.화학산업협회가 집계한 주요 9개 NCC사의 영업손실은 올해 상반기 1조 6천억 원을 넘었습니다. 이미 지난해 1년 누적 적자 1조 4천억 원을 훌쩍 넘은 겁니다.업계 전반적으로 악화일로지만, 회사마다 사정은 제각각입니다.당장 자금난이 불거질 정도로 상대적으로 심각한 곳이 있는가 하면, HD현대오일뱅크와 롯데케미칼처럼 이미 통폐합 논의에 나선 곳도 있습니다.각 사에 정부 대책에 대한 생각을 묻자 서로 다른 사정만큼 반응도 다양했습니다. 정부 의지가 강경해서인지 모두 불만을 드러내는 데는 조심스러웠지만, 구체적인 지원 방안이 빠진 정부 발표에 대체로 실망감을 감추지 못했습니다.A 업체 관계자는 "구체적인 지원방안, 이른바 '당근'이 빠져 아쉽다"면서 "지원방안이 나왔다면 가이드라인으로 작동해 구조 개편에 속도가 붙을 수 있었을 텐데, 더 어렵게 됐다"고 아쉬움을 드러냈습니다.정부 발표가 "몰라도 한참 모르는 현실과 동떨어진 인식"이라는 불만도 터져 나왔습니다.B 업체 관계자는 "일본도 (업계의 사업 재편 과정에서) 특별법을 만들어 정리했다"면서 "정부 도움 없이 기업들에만 맡겨 두면 개편안 논의가 속도를 내기 어려울 것"이라고 지적했습니다.업계가 먼저 자구 노력을 보여야 한다는 정부 생각과 달리, 업계는 반대로 지원책이나 사업 재편 유인책이 우선 나와야 그걸 발판으로 업계가 움직일 거라는 반응을 보이고 있는 겁니다.반면, 정부가 일률 지원은 없다는 입장을 분명히 한 만큼, 향후 구조개편에 어쩔 수 없이 속도가 붙을 수밖에 없다는 시각도 있습니다.C 업체의 관계자는 "정부 지원이 있을 거란 기대감에 버티고 있던 기업도 있었을 것"이라면서 "이번에 일률 지원은 없다는 정부 입장이 명확히 드러난 만큼 회사별로 발 빠르게 움직이는 곳도 나오는 등 사업 재편에 속도가 붙을 것"으로 전망했습니다.정부발 당근에 대한 기대가 사라진 만큼, 문을 닫을지 말지, 각 사가 스스로 결정해야 하는 시기가 빨라질 거라는 분석입니다.석유화학은 조 단위 투자가 필요한 대표적인 장치산업입니다. 이 때문에 우리나라 주요 석유화학 기업은 모두 대기업 계열사로 이뤄져 있습니다.정부가 '고통 분담'과 대주주, 혹은 모기업의 '자구 노력'을 강조한 이유입니다.이와 관련해 권대영 금융위 부위원장은 "특히 대주주와 계열 기업은 깊은 책임감을 가지고 자기 뼈를 깎는 자구 노력과 구체적이고 타당한 계획, 신속한 실행으로 시장을 설득해야 한다"면서 "시장은 원칙에 입각해 석화 업계의 노력과 성과를 엄중히 관찰하고 평가할 것"이라고 말했습니다.