뉴스광장

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

입력 2025.08.24 (07:01) 수정 2025.08.24 (07:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
한미 외교장관, 정상회담 앞두고 회동…“의제 조율”

한미 외교장관, 정상회담 앞두고 회동…“의제 조율”

다음
[앵커]

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담을 했습니다.

2시간 가까이 진행된 회담에서 두 정상은 저출산과 고령화, 수도권 집중 문제 등 양국이 공통으로 직면한 과제에 대응하기 위한 협의체를 출범하기로 했습니다.

손서영 기자의 보도입니다.

[리포트]

취임 후 첫 순방지로 일본을 찾은 이재명 대통령.

G7 정상회의 이후 67일 만에 다시 마주 앉은 두 정상은 한목소리로 양국 협력의 중요성을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "도저히 접근하기 어려운 것들은 충분한 시간을 두고 숙고를 하면서, 협력할 수 있는 분야에 대해서 협력해 가는 것이."]

[이시바 시게루/일본 총리 : "일본과 한국 관계의 강화 발전은 양국 관계뿐 아니라 이 지역 전체에 이익이 된다고 생각합니다."]

소인수 회담부터 확대회담까지 한일 정상회담은 약 113분간 진행됐고, 두 정상은 공동 언론 발표문을 공개했습니다.

양국은 저출산과 고령화, 수도권 집중 등에 공동 대응하기 위해 당국 간 협의체를 출범하기로 했습니다.

수소와 인공지능 등 미래산업 분야에서 협력하고, 한반도의 완전한 비핵화와 대북정책 공조 의지도 확인했습니다.

한일정상회담 후 양국이 합의된 문서 형태로 결과를 발표한 건 17년 만입니다.

[이재명 대통령 : "양국 정상 간 셔틀외교도 재개되었습니다. 이는 민주 대한민국의 복귀 이후 한일관계가 조속히 정상 궤도에 올랐음을."]

[이시바 시게루/일본 총리 : "양국 정부, 그리고 국민이 손과 손을 맞잡고 더 나은 미래를 향하여 함께 걸어갈 수 있기를 바랍니다."]

정상회담이 끝난 뒤 이 대통령과 이시바 총리는 만찬을 했고, 정상 내외간 친교 행사도 이어갔습니다.

이 대통령은 오늘 오전 일본 정계 인사들과 만나 한일관계 발전 방안을 논의한 뒤 일본 일정을 마치고 한미정상회담을 위해 미국으로 출국합니다.

KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:김선영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
    • 입력 2025-08-24 07:01:43
    • 수정2025-08-24 07:14:50
    뉴스광장
[앵커]

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담을 했습니다.

2시간 가까이 진행된 회담에서 두 정상은 저출산과 고령화, 수도권 집중 문제 등 양국이 공통으로 직면한 과제에 대응하기 위한 협의체를 출범하기로 했습니다.

손서영 기자의 보도입니다.

[리포트]

취임 후 첫 순방지로 일본을 찾은 이재명 대통령.

G7 정상회의 이후 67일 만에 다시 마주 앉은 두 정상은 한목소리로 양국 협력의 중요성을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "도저히 접근하기 어려운 것들은 충분한 시간을 두고 숙고를 하면서, 협력할 수 있는 분야에 대해서 협력해 가는 것이."]

[이시바 시게루/일본 총리 : "일본과 한국 관계의 강화 발전은 양국 관계뿐 아니라 이 지역 전체에 이익이 된다고 생각합니다."]

소인수 회담부터 확대회담까지 한일 정상회담은 약 113분간 진행됐고, 두 정상은 공동 언론 발표문을 공개했습니다.

양국은 저출산과 고령화, 수도권 집중 등에 공동 대응하기 위해 당국 간 협의체를 출범하기로 했습니다.

수소와 인공지능 등 미래산업 분야에서 협력하고, 한반도의 완전한 비핵화와 대북정책 공조 의지도 확인했습니다.

한일정상회담 후 양국이 합의된 문서 형태로 결과를 발표한 건 17년 만입니다.

[이재명 대통령 : "양국 정상 간 셔틀외교도 재개되었습니다. 이는 민주 대한민국의 복귀 이후 한일관계가 조속히 정상 궤도에 올랐음을."]

[이시바 시게루/일본 총리 : "양국 정부, 그리고 국민이 손과 손을 맞잡고 더 나은 미래를 향하여 함께 걸어갈 수 있기를 바랍니다."]

정상회담이 끝난 뒤 이 대통령과 이시바 총리는 만찬을 했고, 정상 내외간 친교 행사도 이어갔습니다.

이 대통령은 오늘 오전 일본 정계 인사들과 만나 한일관계 발전 방안을 논의한 뒤 일본 일정을 마치고 한미정상회담을 위해 미국으로 출국합니다.

KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:김선영
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

북, 신형 지대공미사일 시험 사격…김정은 참관

북, 신형 지대공미사일 시험 사격…김정은 참관
한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
국민의힘 결선 TV토론회…<br>‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결
사라진 금목걸이…알고 보니 <br>검시 조사관이 훔쳤다

사라진 금목걸이…알고 보니 검시 조사관이 훔쳤다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.