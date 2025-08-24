국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

동영상 고정 취소

[앵커]



국민의힘 당 대표 선거 결선에 진출한 김문수, 장동혁 후보가 어제 TV 토론회에서 맞붙었습니다.



오늘부터 이틀간 당원 투표와 여론조사가 실시되는데, 득표율을 끌어올리기 위한 치열한 싸움이 펼쳐졌습니다.



김유대 기자입니다.



[리포트]



결선 맞대결을 펼치게 된 김문수 장동혁 후보, 김 후보는 이른바 찬탄 진영에 손을 내밀었습니다.



한동훈 전 대표와 전한길 씨 중 누구를 공천할 거냐는 질문에, 한 전 대표를 택했습니다.



[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "한동훈 대표는 우리 당의 자산 중에 한 사람이라고 생각합니다."]



이전 토론회에서 전 씨를 선택했던 장 후보와 반대 입장을 보인 겁니다.



장 후보는 이번에도 윤석열 전 대통령과의 절연에 부정적 입장을 밝히며, 강성 지지층 표심에 집중했습니다.



[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : "(국민의힘이) 절연해야 될 것은 과거에 잘못된 일, 잘못된 사건과의 절연이라고 (생각합니다)."]



장 후보는 1차 본경선에서 탈락한 안철수, 조경태 의원과 거리를 뒀고.



[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : "조경태 후보는 500만 명 당원 명부 내줘야 된다고 말씀하시는 분이에요. 어떻게 계속 함께 가시겠다고 하는 건지…."]



김 후보는 안 의원과 오찬 회동을 하는 등 통합에 방점을 뒀습니다.



[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "설득도 하고 또 대화도 하고 이렇게 해야지 그걸 암 세포 자르듯이 잘라내야 된다 이런 것은 과도한 발언…."]



지명직 최고위원을 누구로 할지도 입장이 엇갈렸습니다.



[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "(지명직 최고위원에) 찬탄을 뽑는다 이런 것들은 고려해 보고…."]



[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : "저와 같은 생각을 가진 분을 지명하겠습니다."]



대여 투쟁 방식을 놓고 신경전이 가열되기도 했습니다.



[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : "예전의 방식으로 싸우겠다고 말씀을 하시는데 원내 구심점이 없어서 제대로 싸우지 못한다."]



[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "제가 국회의원을 오래 했습니까? 우리 장동혁 후보가 오래 했습니까?"]



국민의힘은 오늘과 내일, 당원 투표와 일반 여론조사를 거쳐 모레,당 대표를 최종 선출합니다.



KBS 뉴스 김유대입니다.



촬영기자:김상민/영상편집:송화인



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!