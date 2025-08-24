사라진 금목걸이…알고 보니 검시 조사관이 훔쳤다

동영상 고정 취소

[앵커]



인천의 변사 현장에서 시가 1천만 원 상당의 금목걸이가 감쪽같이 사라진 사건, 보도해 드렸는데요.



경찰 수사가 시작되자 용의자가 자수했는데, 현장에 출동했던 인천경찰청 소속 검시 조사관이었습니다.



사건 내막을 조사해야 하는 사람이 피의자가 돼 버린 건데, 어떻게 된 일인지 추재훈 기자가 취재했습니다.



[리포트]



인천 남동구의 한 빌라.



이곳에서 숨진 상태로 발견된 50대 남성의 목에서 금목걸이가 사라진 건 지난 20일 오후 2시쯤.



변사 사건을 수사하기 위해 현장에 도착한 형사 두 명이 증거 수집 차원에서 시신을 휴대전화로 촬영한 이후였습니다.



당시 이 남성의 목에는 시가로 1000만 원이 넘는 스무 돈짜리 금목걸이가 걸려 있었고, 사진엔 이 목걸이가 찍혔습니다.



현장에 도착한 인천경찰청 과학수사대도 30분 후 시신을 촬영했는데, 이 사진엔 앞서 찍혔던 금목걸이가 보이지 않았습니다.



당시 현장에 발을 들였던 사람은 사진을 찍었던 형사 두 명과 과학수사대원 두 명, 시신을 조사해 범죄 관련 여부를 판단하는 인천경찰청 소속 검시 조사관 한 명이었습니다.



서로의 몸을 수색했지만 목걸이는 발견되지 않았고, 경찰 자체 조사에서도 이들은 모두 혐의를 부인했습니다.



하지만 이들 가운데 검시 조사관이 다시 수사팀에 전화를 걸어와 자신이 훔쳤다며 범행을 자백했습니다.



형사와 과학수사대원이 현장을 비운 몇 분 사이, 금목걸이를 보고 욕심이 생겨 자기 신발 속으로 몰래 빼돌린 뒤, 집으로 가져가 싱크대 아래에 숨겨뒀다고 진술한 것으로 취재 결과 확인됐습니다.



경찰은 조사관을 절도 혐의로 긴급 체포하고, 해당 조사관의 자택에서 금목걸이를 찾아 압수했습니다.



경찰은 이 조사관에 대해 구속영장을 신청했습니다.



KBS 뉴스 추재훈입니다.



촬영기자:조원준/영상편집:최정연/그래픽:김지혜 박미주



