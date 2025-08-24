트럼프 행정부, 19개 주 불법체류자 단속 지원에 주방위군 동원

미국 트럼프 행정부가 주 방위군을 워싱턴 DC의 치안 업무에 이어, 19개 주에서의 불법체류자 단속 지원 업무에도 투입할 예정이라고 폭스뉴스가 현지시간 23일 보도했습니다.



백악관 당국자는 미국 19개 주에 걸쳐 주방위군 병력 1천700여 명이 향후 수주 안에 국토안보부의 불법이민자 단속을 지원하기 위해 동원된다고 밝혔습니다.



이는 지난달 미 국방부가 예고했던 사안으로, 이달 들어 도널드 트럼프 대통령이 워싱턴 DC 치안 강화책의 일환으로 실시한 주방위군 투입과는 별개 사안이라고 백악관 당국자는 전했습니다.



주방위군의 불법체류자 단속 지원 임무는 개인 데이터 수집, 지문과 유전자 정보 채취 및 수집, 수감자에 대한 사진 촬영 등 이민세관단속국(ICE)의 법 집행을 지원하는 역할을 맡습니다.



트럼프 대통령은 지난 11일 워싱턴의 치안 상황이 통제 불능 상태라고 주장하면서 워싱턴의 치안을 연방 정부 통제 아래 두는 한편, 주방위군 투입을 결정했습니다.



이에 따라 1차로 주방위군 800명이 투입돼 워싱턴 시내에서 관광객들이 많은 내셔널몰, 링컨기념관, 유니언역 등에 대한 순찰을 강화했고 공화당 주지사가 재임 중인 주에서 주방위군 병력을 추가로 파견받기도 했습니다.



전날 트럼프 대통령은 워싱턴에 이어 시카고, 뉴욕 등 민주당 지지 성향이 강한 다른 대도시에서도 치안 강화를 위해 주방위군을 투입할 수 있다고 시사했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



