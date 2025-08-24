사회

폭염 속 부산 대단지 아파트 장시간 정전

입력 2025.08.24 (07:28) 수정 2025.08.24 (08:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

열대야 속에 전력 공급이 끊겨 부산의 한 대단지 아파트 주민들이 큰 불편을 겪고 있습니다.

부산시에 따르면 오늘(24일) 새벽 1시 25분쯤 부산 진구에 있는 천 772가구 규모의 아파트 단지에 정전이 발생했습니다.

비상발전기를 통해 엘리베이터 등 필수 설비는 가동중이나 세대별 전원은 공급되지 않고 있습니다.

정전의 원인은 아파트 수전설비 불량으로 알려졌습니다.

시 관계는 "아파트 설비담당자와 전기업체 측의 복구작업이 새벽 6시쯤부터 시작됐으며 늦어도 오전 9시 이전에는 복구될 것으로 보인다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 폭염 속 부산 대단지 아파트 장시간 정전
    • 입력 2025-08-24 07:28:55
    • 수정2025-08-24 08:29:10
    사회
열대야 속에 전력 공급이 끊겨 부산의 한 대단지 아파트 주민들이 큰 불편을 겪고 있습니다.

부산시에 따르면 오늘(24일) 새벽 1시 25분쯤 부산 진구에 있는 천 772가구 규모의 아파트 단지에 정전이 발생했습니다.

비상발전기를 통해 엘리베이터 등 필수 설비는 가동중이나 세대별 전원은 공급되지 않고 있습니다.

정전의 원인은 아파트 수전설비 불량으로 알려졌습니다.

시 관계는 "아파트 설비담당자와 전기업체 측의 복구작업이 새벽 6시쯤부터 시작됐으며 늦어도 오전 9시 이전에는 복구될 것으로 보인다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이영섭
이영섭 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

북, 신형 지대공미사일 시험 사격…김정은 참관

북, 신형 지대공미사일 시험 사격…김정은 참관
한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
국민의힘 결선 TV토론회…<br>‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결
사라진 금목걸이…알고 보니 <br>검시 조사관이 훔쳤다

사라진 금목걸이…알고 보니 검시 조사관이 훔쳤다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.