인천 공사장서 추락사고 잇따라…근로자 2명 사망
입력 2025.08.24 (07:34) 수정 2025.08.24 (07:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
인천 공사 현장에서 추락 사고가 잇따라 발생해 근로자 2명이 숨졌습니다.
소방 당국에 따르면, 어제(24일) 오전 8시 반쯤 인천시 연수구 송도동의 한 골프장 내 주택 신축 공사장 2층에서 작업하던 중국 국적 70대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 머리 등을 크게 다쳐 응급처치 후 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.
같은 날 낮 12시 55분쯤엔 인천시 미추홀구 주안동의 한 오피스텔 공사장 7층에서 작업하던 60대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 심정지 상태로 발견돼 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
소방 당국에 따르면, 어제(24일) 오전 8시 반쯤 인천시 연수구 송도동의 한 골프장 내 주택 신축 공사장 2층에서 작업하던 중국 국적 70대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 머리 등을 크게 다쳐 응급처치 후 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.
같은 날 낮 12시 55분쯤엔 인천시 미추홀구 주안동의 한 오피스텔 공사장 7층에서 작업하던 60대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 심정지 상태로 발견돼 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 인천 공사장서 추락사고 잇따라…근로자 2명 사망
-
- 입력 2025-08-24 07:34:26
- 수정2025-08-24 07:35:41
인천 공사 현장에서 추락 사고가 잇따라 발생해 근로자 2명이 숨졌습니다.
소방 당국에 따르면, 어제(24일) 오전 8시 반쯤 인천시 연수구 송도동의 한 골프장 내 주택 신축 공사장 2층에서 작업하던 중국 국적 70대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 머리 등을 크게 다쳐 응급처치 후 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.
같은 날 낮 12시 55분쯤엔 인천시 미추홀구 주안동의 한 오피스텔 공사장 7층에서 작업하던 60대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 심정지 상태로 발견돼 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
소방 당국에 따르면, 어제(24일) 오전 8시 반쯤 인천시 연수구 송도동의 한 골프장 내 주택 신축 공사장 2층에서 작업하던 중국 국적 70대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 머리 등을 크게 다쳐 응급처치 후 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.
같은 날 낮 12시 55분쯤엔 인천시 미추홀구 주안동의 한 오피스텔 공사장 7층에서 작업하던 60대 남성이 바닥으로 추락했습니다.
이 남성은 심정지 상태로 발견돼 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
최유경 기자 60@kbs.co.kr최유경 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.