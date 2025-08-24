인천 공사장서 추락사고 잇따라…근로자 2명 사망

인천 공사 현장에서 추락 사고가 잇따라 발생해 근로자 2명이 숨졌습니다.



소방 당국에 따르면, 어제(24일) 오전 8시 반쯤 인천시 연수구 송도동의 한 골프장 내 주택 신축 공사장 2층에서 작업하던 중국 국적 70대 남성이 바닥으로 추락했습니다.



이 남성은 머리 등을 크게 다쳐 응급처치 후 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.



같은 날 낮 12시 55분쯤엔 인천시 미추홀구 주안동의 한 오피스텔 공사장 7층에서 작업하던 60대 남성이 바닥으로 추락했습니다.



이 남성은 심정지 상태로 발견돼 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!