‘백승호 마수걸이 골맛’ 버밍엄, 옥스퍼드 1-0 격파…2연승 행진

잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부리그) 버밍엄 시티가 미드필더 백승호(28)의 결승골을 앞세워 2연승의 신바람을 냈다.



버밍엄은 23일(현지시간) 영국 버밍엄의 세인트앤드루스 스타디움에서 열린 옥스퍼드 유나이티드와의 2025-2026 챔피언십 3라운드 홈 경기에서 전반 40분 터진 백승호의 득점포를 끝까지 지켜내며 1-0으로 이겼다.



이로써 버밍엄은 2연승과 더불어 이번 시즌 정규리그에서 3경기 연속 무패(2승 1무)를 이어가며 승점 7을 기록, 5위에 랭크됐다. 지난 14일 카라바오컵 1라운드 승리를 합치면 올 시즌 개막 4경기째 무패다.



더불어 백승호는 이번 시즌 마수걸이 득점포를 결승골로 장식하며 '2부리그 복귀골'을 신고했다.



2023-2024시즌 중반 챔피언십 소속이던 버밍엄 유니폼을 입은 백승호는 정규리그 18경기에서 1골을 터트렸고, 지난 시즌에는 팀이 3부리그(리그1)로 강등된 상황에서 정규리그 41경기를 소화하며 1골 3도움을 작성, 팀의 2부 복귀에 힘을 보탰다.



백승호는 올 시즌 정규리그 개막 3경기 연속 풀타임 출전과 더불어 이날 옥스퍼드를 상대로 자신의 시즌 1호골을 작성하며 팀 승리의 일등 공신이 됐다.



버밍엄의 중앙 미드필더로 선발 출전한 백승호는 전반 40분 왼쪽 측면을 뚫은 이선 레어드의 컷백을 페널티지역 왼쪽에서 넘어지면서 오른발 슈팅으로 연결해 옥스퍼드 골대 오른쪽 구석에 볼을 꽂았다.



버밍엄은 1-0으로 승리했고, 백승호의 득점은 결승골이 됐다.



소파스코어는 백승호에게 팀 내에서 가장 높은 평점 7.8을 줬다.



챔피언십 스토크 시티의 배준호는 이날 사우샘프턴과의 3라운드 원정에서 공격형 미드필더로 선발 출전해 후반 26분까지 뛰었지만, 공격포인트를 따내지 못했다.



스토크 시티는 후반 14분 1명이 퇴장당하는 악재에도 2-1 승리를 따내며 개막 3연승을 거두고 선두를 지켰다.



또 토트넘(1부)에서 포츠머스로 임대된 양민혁은 웨스트 브로미치와의 3라운드 원정에 벤치 멤버로 이름을 올렸지만 끝내 출전 기회를 잡지 못했고, 팀도 1-1 무승부를 거뒀다.



