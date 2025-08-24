“미 국방부, 우크라에 장거리 미사일 사용 몇 달째 막고 있다”

미국 국방부가 우크라이나가 러시아 영토 내의 표적을 공격하는데 미국산 장거리 미사일을 사용하는 것을 수개월째 막고 있다고 일간 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 23일 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다.



미국이 러시아 측과 우크라이나 전쟁의 종전 방안을 놓고 정상 간 양자 담판을 추진하는 과정에서 자국산 무기가 러시아 내 표적을 타격하는 데 사용되는 것에 부담을 느껴 이를 보류한 것이란 분석이 나옵니다.



월스트리트저널에 따르면 미 국방부는 올해 늦은 봄부터 자국산 장거리 미사일인 에이태큼스(ATACMS)의 러시아 내 표적에 대한 사용을 금지하고 있다고 복수의 당국자들이 밝혔습니다.



미국은 최소 한 차례 이상 우크라이나 측이 러시아 내 표적을 공격하는 데 에이태큼스를 사용하도록 승인해 달라는 요청을 거부한 것으로 전해졌습니다.



미국은 조 바이든 행정부 때인 2023년부터 에이태큼스 수백 발을 우크라이나에 제공했습니다.



바이든 행정부가 우크라이나에 공급한 마지막 에이태큼스 미사일은 올봄에 제공됐으며, 현재도 우크라이나 측에 소량의 물량이 남아 있는 것으로 알려졌습니다.



미국은 처음엔 확전 우려에 따라 러시아 영토 내 표적 타격을 제한했지만, 북한군이 참전한 뒤인 2024년 가을에 에이태큼스 사용 제한을 해제했습니다.



트럼프 행정부의 에이태큼스 사용 제한은 이런 전임 바이든 행정부의 기조를 뒤집은 건데, 이런 결정 과정의 핵심 인물은 엘브리지 콜비 국방부 정책담당 차관이라고 월스트리트저널은 지적했습니다.



월스트리트저널에 따르면 콜비 차관은 미국이나 유럽 동맹국들이 우크라이나에 제공한 장거리 미사일의 사용 승인 절차를 검토하는 리뷰 메커니즘을 만들어, 미국이 아닌 영국 등 다른 동맹국이 제공한 장거리 미사일도 운용 시 미국의 정보자산이 활용되고 미국산 부품이 들어갔다는 이유로 정밀 검토 대상에 포함됐습니다.



특히 월스트리트저널은 이런 절차가 미군이 제공하는 표적 데이터에 의존하는 영국의 장거리 순항미사일 스톰섀도에도 똑같이 적용된다고 복수의 미국, 영국 당국자들을 인용해 전했습니다.



이 절차의 최종 결정권자는 피트 헤그세스 국방장관으로 전해졌습니다.



미 국방부가 이처럼 우크라이나의 장거리 미사일 사용을 제한한 것은 도널드 트럼프 대통령이 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령을 상대로 우크라이나 평화 협상을 추진하는 과정에서 우크라이나의 작전 능력을 크게 제한하고 있다고 WSJ은 지적했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 텔레그램 캡처]



