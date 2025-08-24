교육부, 국내 최초 사내대학원 ‘LG AI대학원’ 설치 인가

교육부가 국내 최초로 사내 대학원 설치를 인가했습니다.



교육부는 오늘(24일) ㈜엘지(LG) 경영개발원 에이아이(AI)연구원이 신청한 사내대학원인 'LG AI대학원(석사과정)'의 설치를 인가했다고 밝혔습니다.



사내대학원은 첨단산업 분야 기업이 사내 근로자를 석·박사급 전문 인력으로 양성하기 위해 교육부의 인가를 받아 직접 설치·운영하는 평생교육시설입니다.



사내대학원을 졸업하면 대학원 졸업자와 같은 학력·학위를 인정받을 수 있습니다.



지금까지는 기업이 평생교육시설인 사내대학만 설치할 수 있었지만, 올해 1월에 시행된 '첨단산업 인재혁신특별법'에 따라 사내대학원도 설치할 수 있게 됐습니다.



이번에 교육부가 인가한 LG AI대학원은 도메인(domain) 지식과 인공지능(AI) 역량을 갖춘 최고의 인공지능(AI) 인재 양성을 목표로 다음 달 30일 개교합니다.



개교 후 인공지능학과 석사학위 과정 입학생 30명을 모집하고, 내년 3월부터 교육과정을 본격적으로 운영할 계획입니다.



㈜엘지(LG) 경영개발원 에이아이(AI)연구원은 박사학위 과정에 대한 설치계획서도 교육부에 제출했고, 추후 박사학위 과정 설치 인가에 대한 심사가 진행될 예정입니다.



최은희 인재정책실장은 "기업이 필요로 하는 고급 인재를 기업이 가진 인적·물적 자원으로 직접 양성할 수 있는 사내대학원 제도의 시행은 첨단산업 인재 양성의 새로운 인식 체계를 제시하는 계기가 될 것"이라고 말했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!