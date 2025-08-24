정치 8·25 한미 정상회담

이 대통령, 오늘 일본 일정 마무리…정상회담 위해 미국행

입력 2025.08.24 (09:24) 수정 2025.08.24 (10:58)

이재명 대통령이 오늘(24일) 방일 일정을 마무리하고 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 워싱턴DC로 향합니다.

이 대통령은 오늘 일한의원연맹 소속 일본 측 정계 인사들과 만나 한일관계 발전 방안 등에 대한 의견을 청취한 뒤 오후에 곧바로 미국으로 출국해 한미정상회담 준비에 돌입합니다.

한미정상회담에서는 지난달 말 타결된 관세협상의 세부 협의를 비롯해 주한미군의 전략적 유연성 등 굵직한 현안에 대한 폭넓은 논의가 있을 것으로 예상됩니다.

이 대통령은 우리시간 25일 새벽(현지시간 24일 오후) 미국에 도착해 재미동포 만찬 간담회를 시작으로 사흘간 방미 일정을 시작할 예정입니다.

이어 26일 새벽 한미정상회담과 한미 양국 재계 인사들과의 '비즈니스 라운드 테이블' 행사, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 연설 등의 일정을 소화할 예정입니다.

또 순방 마지막 날인 26일에는 펜실베이니아주 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소 등을 방문한 뒤 귀국길에 오르게 됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

