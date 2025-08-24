경기 광주 배터리 충전 업체서 불…4백30만 원 재산피해
입력 2025.08.24 (09:32) 수정 2025.08.24 (09:33)
경기 광주의 한 전기 킥보드 배터리 충전 업체에서 불이 났습니다.
어젯(23일)밤 11시쯤 경기 광주시 능평동의 한 전기 킥보드 배터리 충전 업체에서 보관 중이던 배터리에 불이 났지만, 20여 분 만에 꺼졌습니다.
다행히 인명피해는 없었습니다. 다만 업체 사무실 내부에 있던 전기 킥보드용 리튬이온배터리 200여개가 불에 타는 등 소방 추산 4백30여만원의 재산 피해가 발생했습니다.
소방 당국은 충전이 완료된 배터리에서 열이 폭주하면서 화재가 발생한 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 광주소방서 제공]
이윤우 기자 yw@kbs.co.kr이윤우 기자의 기사 모음
