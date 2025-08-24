여수 아파트 전기실 화재…정전으로 860세대 불편
입력 2025.08.24 (10:04) 수정 2025.08.24 (10:05)
전남 여수의 한 아파트 단지에서 전기실 화재로 전력 공급이 중단됐습니다.
어제 오후 4시 50분쯤 여수시 소라면에 있는 860여 세대 규모의 아파트 단지 전기실에서 불이 나 30분 만에 진화됐습니다.
이로 인해 어제 오후부터 아파트의 전력 공급이 중단됐고, 폭염 경보 속에 에어컨과 냉장고 등이 작동되지 않으면서 주민들이 큰 불편을 겪고 있습니다.
아파트 관리사무소 측은 인근 아파트의 노인정 등을 임시 대피소로 활용하고 있다며, 오늘 오후 늦게쯤 전력 공급이 재개될 것으로 예상했습니다.
전남 여수의 한 아파트 단지에서 전기실 화재로 전력 공급이 중단됐습니다.
양창희 기자
