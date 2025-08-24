경기 광주서 중앙선 넘어 차량 충돌…1명 사망·3명 중상

경기 광주의 한 도로에서 중앙선을 넘은 차량이 마주 오던 차량과 충돌해 운전자 1명이 숨졌습니다.



어젯(23일)밤 10시 40분쯤 경기 광주시 역동의 한 삼거리에서 20대 남성 A 씨가 운전한 승용차가 중앙선을 넘으면서, 마주 오던 30대 남성 B 씨가 운전하던 승용차와 충돌하는 사고가 났습니다.



이 사고로 A 씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.



B 씨의 차량에는 10살 미만의 아이 두 명 등 가족들이 타고 있었는데, 3명이 얼굴과 허벅지 등에 중상을 입었고, 2명이 경상을 입어 인근 병원에서 치료를 받고 있습니다.



사고 직후 A 씨가 숨진 만큼, 경찰은 A 씨의 혈액을 확보해 음주와 약물 투약 여부를 확인할 계획입니다.



경찰은 A 씨의 운전 부주의로 인한 사고로 보고 블랙박스 영장 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기도 소방재난본부 제공]



