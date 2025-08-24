경제계 “노란봉투법 국회 통과 유감…보완 입법 필요”

경제계는 노동조합법 2·3조 개정안, 이른바 노란봉투법이 오늘(24일) 오전 국회 본회의에서 통과된 것과 관련해 유감을 나타냈습니다.



한국경영자총협회·대한상공회의소·한국경제인협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 경제 6단체는 성명을 통해 "사용자 범위와 노동쟁의 개념을 확대하고 불법쟁의행위에 대한 손해배상 책임을 제한하는 노동조합법 2·3조 개정안이 통과된 것에 대해 유감을 표한다"고 밝혔습니다.



그러면서 "이번 노동조합법 개정으로 사용자 범위와 노동쟁의 개념이 확대됐지만 노동조합법상 사용자가 누구인지, 노동쟁의 대상이 되는 사업경영상 결정이 어디까지 해당하는지 불분명해 이를 둘러싸고 향후 노사간에 법적 분쟁이 발생할 수밖에 없다"고 우려했습니다.



이어 "국회는 산업현장의 혼란이 최소화되도록 보완 입법을 통해 사용자 범위와 노동쟁의 개념을 명확히 할 필요가 있다"면서 정부도 유예기간 동안 경제계와 긴밀히 소통해 충실히 보완조치를 마련해야 한다"고 촉구했습니다.



경제계는 또 "글로벌 스탠다드에 따라 대체근로 허용 등 주요 선진국에서 보장하고 있는 사용자의 방어권도 입법해 노사관계 균형을 맞춰주길 바란다"면서 "경제계도 노동시장 선진화와 협력적 노사관계 정착을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 강조했습니다.



