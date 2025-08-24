국민의힘, 노란봉투법 통과에 “우수한 기술력 해외 내쫓는 정부·여당 규탄”

이른바 ‘노란봉투법’으로 불리는 노동조합법 개정안이 민주당 주도로 국회 본회의를 통과한데 대해, 국민의힘은 “우수한 기술력을 해외로 내쫓게 만드는 더불어민주당 행태에 대해서 국민과 함께 분노한다”고 밝혔습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(24일) 오전 본회의 표결 중 기자들과 만나 “불법파업 조장법인 노란봉투법이 통과된다면 원청 기업의 경영진은 수많은 하청회사 노조와 일일이 교섭해야 한다”며 이같이 말했습니다.



송 비대위원장은 “조선 산업은 미국에서도 탐을 낼 정도로 기술력을 가지고 있고, 앞서가는 산업에 해당한다”며 “하청 회사 노조들과 협상하느라고 조선산업은 제대로 된 경영, 투자 활동을 할 수 없게 된다. 그렇게 된다면 세계 최고 기술력이 앞으로 발전 할 수 있겠냐”고 말했습니다.



그러면서 “김용범 대통령실 정책실장은 해보고 다시 개정하면 된다고 막말을 서슴지 않고 있다”며 “유수한 기업들이 해외로 빠져나가고 난 뒤에 법을 개정하면, 무슨 매력으로 다시 들어오겠나. 이재명 정권과 민주당을 강력 규탄한다”고 밝혔습니다.



국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘 논평을 내고 “노란봉투법 통과는 국민의 뜻을 짓밟고 민주노총의 하수인이 된 민주당의 민낯”이라며 “참담하고도 비통한 일”이라고 밝혔습니다



최 수석대변인은 “노란봉투법은 대한민국의 경제와 사회를 근본부터 흔들어놓을 ‘독소입법’”이라며 “앞으로 국가 경제가 건강하게 발전하기는 커녕 갈등과 소모에 발목잡히는 기형적인 구조로 전락하게 됐다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!