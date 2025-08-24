KBS 2TV ‘트웰브’ 8.1%로 출발…12지신 묘사한 한국형 히어로물

동양의 12지신을 모티브로 한 한국형 히어로물 '트웰브'가 8%대 시청률로 출발했습니다.



시청률 조사회사 닐슨코리아 자료를 보면 어제(23일) 첫 방송된 KBS 2TV·디즈니플러스 시리즈 '트웰브' 첫 회 시청률은 8.1%(전국 기준)로 집계됐습니다.



첫 회에서는 수천 년간 특별한 힘을 숨긴 채 인간 세상에 적응해 살아가는 12천사들의 모습이 그려졌습니다.



조직 폭력배와 범죄자들을 위한 사채업체를 운영하는 태산(마동석 분)과 원승(서인국) 등 천사들이 돈을 수금하는 장면은 '마동석 표' 유머와 화려한 액션으로 극초반 재미를 더했습니다.



또 알 수 없는 이유로 다른 천사들과 떨어져 지내는 미르(이주빈)가 소개되며, 그가 어떤 비밀을 숨기고 있는지 궁금증을 안겼습니다.



극 후반 악의 추종자들로 인해 수천 년 만에 봉인에서 깨어난 오귀(박형식)의 등장도 긴장감을 높였습니다.



이 드라마는 마동석이 직접 기획 과정부터 참여해 주목받았습니다. 그는 제작발표회에서 "오래전부터 동양적 색깔이 담긴 히어로물을 해보고 싶었다"고 말했습니다.



