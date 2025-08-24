주말 제주서 교통사고 잇따라…1명 사망·3명 중상

어제(23일) 저녁 8시쯤 제주 서귀포시 신시가지의 한 아파트 입구 도로에서 30대 운전자가 몰던 오토바이와 길을 걷던 60대 남성이 부딪쳤습니다.



이 사고로 오토바이가 옆으로 넘어지며 운전자가 숨졌고, 60대 남성은 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



이에 앞서, 어제 저녁 6시 반쯤 제주시 애월읍 하귀리 일주도로에서는 20대 남성이 운전하던 오토바이가 앞서가던 차량을 들이받았습니다.



이 사고로 오토바이 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



어제 새벽 2시 반쯤에는 제주시 외도이동의 한 도로에서 SUV 차량과 자전거가 부딪쳐 자전거를 타던 30대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]



