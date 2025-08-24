사회

주말 제주서 교통사고 잇따라…1명 사망·3명 중상

입력 2025.08.24 (11:26) 수정 2025.08.24 (11:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어제(23일) 저녁 8시쯤 제주 서귀포시 신시가지의 한 아파트 입구 도로에서 30대 운전자가 몰던 오토바이와 길을 걷던 60대 남성이 부딪쳤습니다.

이 사고로 오토바이가 옆으로 넘어지며 운전자가 숨졌고, 60대 남성은 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

이에 앞서, 어제 저녁 6시 반쯤 제주시 애월읍 하귀리 일주도로에서는 20대 남성이 운전하던 오토바이가 앞서가던 차량을 들이받았습니다.

이 사고로 오토바이 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

어제 새벽 2시 반쯤에는 제주시 외도이동의 한 도로에서 SUV 차량과 자전거가 부딪쳐 자전거를 타던 30대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 주말 제주서 교통사고 잇따라…1명 사망·3명 중상
    • 입력 2025-08-24 11:26:13
    • 수정2025-08-24 11:29:58
    사회
어제(23일) 저녁 8시쯤 제주 서귀포시 신시가지의 한 아파트 입구 도로에서 30대 운전자가 몰던 오토바이와 길을 걷던 60대 남성이 부딪쳤습니다.

이 사고로 오토바이가 옆으로 넘어지며 운전자가 숨졌고, 60대 남성은 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

이에 앞서, 어제 저녁 6시 반쯤 제주시 애월읍 하귀리 일주도로에서는 20대 남성이 운전하던 오토바이가 앞서가던 차량을 들이받았습니다.

이 사고로 오토바이 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

어제 새벽 2시 반쯤에는 제주시 외도이동의 한 도로에서 SUV 차량과 자전거가 부딪쳐 자전거를 타던 30대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]
고민주
고민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 <br>미국행

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행
노란봉투법 통과·상법개정안 <br>상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관

북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관
“9월 제조업 경기 개선 전망”…반도체·디스플레이 등 업황 개선

“9월 제조업 경기 개선 전망”…반도체·디스플레이 등 업황 개선
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.