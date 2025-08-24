영상K

“‘기어 중립’ 놓고 화장실 갔다”…고속도로 달리다 ‘날벼락’ [지금뉴스]

입력 2025.08.24 (11:46) 수정 2025.08.24 (11:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

주유 도중 기어를 중립에 둔 승용차가 탑승자 없이 휴게소를 벗어나 내리막길 아래 고속도로로 진입하면서 차량 5대가 부딪히는 연쇄 추돌사고가 났습니다.

오늘(24일) 충남소방본부 등에 따르면 어젯밤 9시 12분쯤 충남 논산시 벌곡면 호남고속도로 대전방향 벌곡휴게소 인근에서 차량 5대가 추돌했습니다.

이 사고로 6명이 경상을 입고 병원 치료를 받고 있습니다.

이날 사고는 모닝 승용차가 휴게소 주유소에서 기름을 넣기 위해 정차한 후 발생했습니다.

운전자가 변속 기어를 중립에 놓고 차를 세워둔 채 화장실에 다녀오는 사이, 탑승자 없이 경사진 도로를 굴러 내려온 승용차가 휴게소 출구를 벗어나 고속도로 안으로 진입했습니다.

고속도로에 들어온 모닝을 달리던 승용차 한 대가 먼저 추돌했고, 뒤따르던 차량 3대도 사고 차량을 피하지 못하고 추돌했다고 경찰은 설명했습니다.

경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “‘기어 중립’ 놓고 화장실 갔다”…고속도로 달리다 ‘날벼락’ [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-24 11:46:33
    • 수정2025-08-24 11:46:47
    영상K
주유 도중 기어를 중립에 둔 승용차가 탑승자 없이 휴게소를 벗어나 내리막길 아래 고속도로로 진입하면서 차량 5대가 부딪히는 연쇄 추돌사고가 났습니다.

오늘(24일) 충남소방본부 등에 따르면 어젯밤 9시 12분쯤 충남 논산시 벌곡면 호남고속도로 대전방향 벌곡휴게소 인근에서 차량 5대가 추돌했습니다.

이 사고로 6명이 경상을 입고 병원 치료를 받고 있습니다.

이날 사고는 모닝 승용차가 휴게소 주유소에서 기름을 넣기 위해 정차한 후 발생했습니다.

운전자가 변속 기어를 중립에 놓고 차를 세워둔 채 화장실에 다녀오는 사이, 탑승자 없이 경사진 도로를 굴러 내려온 승용차가 휴게소 출구를 벗어나 고속도로 안으로 진입했습니다.

고속도로에 들어온 모닝을 달리던 승용차 한 대가 먼저 추돌했고, 뒤따르던 차량 3대도 사고 차량을 피하지 못하고 추돌했다고 경찰은 설명했습니다.

경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
김소영
김소영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 <br>미국행

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행
노란봉투법 통과·상법개정안 <br>상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관

북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관
“9월 제조업 경기 개선 전망”…반도체·디스플레이 등 업황 개선

“9월 제조업 경기 개선 전망”…반도체·디스플레이 등 업황 개선
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.