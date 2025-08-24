폐교 활용 위해 중앙-지방 함께 논의…다음 달 지원계획 발표

교육부와 행정안전부가 내일(25일) 교육청·지방자치단체 담당자와 함께 폐교 활용 방안을 논의하기 위한 간담회를 개최합니다.



이번 간담회는 학령인구 감소로 늘어나는 폐교를 지역사회에 필요한 시설로 활용하기 위한 방안을 논의하고, 폐교 활용에 걸림돌로 작용하는 제도 개선의 방향도 검토하기 위해 마련됐습니다.



간담회에서는 활용 지원과 제도 개선, 활성화 유도 등 세 가지 분야가 중점적으로 논의될 예정입니다.



이번 간담회에서 수렴된 현장 의견과 건의 사항은 다음 달 '폐교 활용 활성화 지원계획'에 반영돼 발표될 계획입니다.



앞서 교육부와 행안부는 지난 4월 '폐교 재산 활용 지침', 7월 '폐교 재산 활용 사례집'을 마련해 교육청과 지자체의 폐교 활용을 지원한 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



