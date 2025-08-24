사회

폐교 활용 위해 중앙-지방 함께 논의…다음 달 지원계획 발표

입력 2025.08.24 (12:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

교육부와 행정안전부가 내일(25일) 교육청·지방자치단체 담당자와 함께 폐교 활용 방안을 논의하기 위한 간담회를 개최합니다.

이번 간담회는 학령인구 감소로 늘어나는 폐교를 지역사회에 필요한 시설로 활용하기 위한 방안을 논의하고, 폐교 활용에 걸림돌로 작용하는 제도 개선의 방향도 검토하기 위해 마련됐습니다.

간담회에서는 활용 지원과 제도 개선, 활성화 유도 등 세 가지 분야가 중점적으로 논의될 예정입니다.

이번 간담회에서 수렴된 현장 의견과 건의 사항은 다음 달 '폐교 활용 활성화 지원계획'에 반영돼 발표될 계획입니다.

앞서 교육부와 행안부는 지난 4월 '폐교 재산 활용 지침', 7월 '폐교 재산 활용 사례집'을 마련해 교육청과 지자체의 폐교 활용을 지원한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 폐교 활용 위해 중앙-지방 함께 논의…다음 달 지원계획 발표
    • 입력 2025-08-24 12:00:58
    사회
교육부와 행정안전부가 내일(25일) 교육청·지방자치단체 담당자와 함께 폐교 활용 방안을 논의하기 위한 간담회를 개최합니다.

이번 간담회는 학령인구 감소로 늘어나는 폐교를 지역사회에 필요한 시설로 활용하기 위한 방안을 논의하고, 폐교 활용에 걸림돌로 작용하는 제도 개선의 방향도 검토하기 위해 마련됐습니다.

간담회에서는 활용 지원과 제도 개선, 활성화 유도 등 세 가지 분야가 중점적으로 논의될 예정입니다.

이번 간담회에서 수렴된 현장 의견과 건의 사항은 다음 달 '폐교 활용 활성화 지원계획'에 반영돼 발표될 계획입니다.

앞서 교육부와 행안부는 지난 4월 '폐교 재산 활용 지침', 7월 '폐교 재산 활용 사례집'을 마련해 교육청과 지자체의 폐교 활용을 지원한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이수민
이수민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 <br>미국행

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행
노란봉투법 통과·상법개정안 <br>상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관

북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관
“9월 제조업 경기 개선 전망”…반도체·디스플레이 등 업황 개선

“9월 제조업 경기 개선 전망”…반도체·디스플레이 등 업황 개선
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.