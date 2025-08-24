오늘도 무더운 날씨 속에 내륙 곳곳 소나기

오늘은 전국에 구름이 많이 끼겠고, 저녁까지 제주도와 내륙 지역 곳곳에 소나기가 오겠습니다.



예상 강수량은 5에서 40mm입니다.



낮 최고기온은 서울이 33도 등 전국이 31도에서 37도로 어제와 비슷하겠습니다.



기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 내일까지 35도 안팎의 더위가 계속되겠다고 내다봤습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠고, 서해상과 남해 서부 해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



월요일인 내일은 오전에 서해안 지역부터 비가 내리기 시작해 오후에는 중부와 호남지방까지 비가 확대되겠습니다.



