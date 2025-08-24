국제

우크라 정유시설 공격에 러 휘발유 품귀 ‘심각’

우크라이나의 러시아 내 정유시설에 대한 공격이 크게 늘면서 러시아의 가솔린 품귀 현상이 심각한 수준이라고 미국 CNN 방송이 현지 시각 23일 보도했습니다.

우크라이나가 공격용 드론(무인항공기)을 이용해 러시아 영토 내의 정유시설과 석유 운반시설 등의 표적을 집중 공격하면서 피해가 커지자, 휘발유 가격이 연초 대비 50% 이상 급등한 것으로 파악됐습니다.

CNN에 따르면 우크라이나는 이달에만 러시아의 핵심 에너지 시설을 최소 10곳 이상 드론으로 공격한 것으로 집계됐습니다.

우크라이나 드론의 공격을 받은 러시아 정유시설의 연간 정제능력은 4천400만t 이상으로, 이는 러시아 전체의 10% 이상에 해당한다고 우크라이나 정보국은 보고 있습니다.

최근 우크라이나로부터 드론 공격을 당한 시설 중에는 러시아 남부 최대 정유시설인 볼고그라드의 류코일 정유소가 포함됐습니다.

지난 14일 새벽 드론 공격을 당한 이 정유공장 주변에서는 거대한 연기구름이 포착됐고, 이어 지난 19일에도 또다시 드론 공격을 받았습니다.

러시아 남부 사라토프의 대형 정유소도 이달 초 드론의 기습을 받았고, 로스토프 지역 정유시설도 최근 여러 차례 우크라이나의 드론 공격에 노출됐습니다.

우크라이나군은 정유소 외에도 러시아의 석유 운반 열차, 유류 저장고, 송유관, 원유 펌프장 등 기반 에너지 시설들도 계속 노리고 있습니다.

우크라이나 측은 올해에만 러시아 영토 내 표적에 대한 장거리 공격으로 740억 달러(약 120조 원) 규모의 손해를 입혔다고 주장합니다.

이런 주장을 정확히 검증하기는 어렵지만 최근 몇 달간 러시아의 정유소와 유류 창고 등에 대한 우크라이나의 드론 공격에 따른 피해 사실을 추정할 수 있는 사진과 영상은 소셜미디어와 온라인을 중심으로 급속히 확산한 것이 사실입니다.

이렇게 피해를 본 시설들을 수리·보수하는 작업도 미국과 유럽의 강력한 제재로 인해 매우 더디게 진행되고 있습니다.

이에 따라 일부 러시아 지역과 러시아가 강제 병합한 크림반도 등지에서는 가솔린 품귀가 심각한 수준이라고 CNN은 전했습니다.

상트페테르부르크 거래소 기준 석유 도매가는 이달 들어서만 10% 가까이 치솟았고, 올해 전체의 상승 폭은 50%에 달합니다.

이에 따라 러시아 에너지 기업들은 친러시아 국가인 벨라루스로부터 석유를 긴급 수입하는 등 대책 마련에 나섰지만, 우크라이나의 드론 공격을 원천적으로 차단하지 못하는 이상 뾰족한 수가 없는 실정입니다.

러시아로서는 전쟁이 장기화하면서 재정지출 과다와 서방의 제재 등에 따른 물가 상승이 심각한 수준에서 고유가 상황이 이어질 경우 민심의 이반이 가속화할 수도 있습니다.

우크라이나의 무기 개발 수준도 러시아로서는 악재입니다.

우크라이나는 러시아 내 깊숙한 곳의 표적을 타격할 수 있는 자체 순항미사일 개발 사실을 지난 21일 공개했습니다.

사정거리 3천㎞, 탑재 탄두 중량 1천150㎏에 달하는 ‘플라밍고’ 미사일입니다.

현재 하루에 한 기 정도 생산 중인 이 미사일을 대량 생산하게 되면 러시아 내 정유시설들은 더 큰 피해를 볼 수 있다고 외신들은 전했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

