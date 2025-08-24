오늘 저녁까지 곳곳 소나기…내일 오전 서해안부터 비

오늘은 전국에 구름이 많이 끼겠고, 저녁까지 제주도와 내륙 지역 곳곳에 소나기가 오겠습니다.



예상 강수량은 5에서 40mm입니다.



월요일인 내일은 오전에 서해안 지역부터 비가 내리기 시작해 오후에는 중부와 호남지방까지 비가 확대되겠습니다.



이번 비는 모레 새벽 전국으로 확대된 뒤 오후에 점차 그치겠습니다.



내일과 모레 예상 강수량은 경기 북부에 최대 100mm 이상, 그 밖의 중부 대부분 지역은 30에서 80mm이지만, 가뭄이 심한 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.



호남에는 10에서 60mm, 제주와 영남지방에는 5에서 30mm의 비가 예상됩니다.



내일 아침 기온은 서울이 25도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



낮 기온도 서울이 32도 등 전국이 30도에서 36도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



