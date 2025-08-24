국제

미 국방부, ‘법질서 회복’ 시카고에 주방위군 투입 추진

입력 2025.08.24 (14:04) 수정 2025.08.24 (14:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 로스앤젤레스(LA)와 워싱턴DC에 주 방위군을 투입한 데 이어 시카고를 다음 목표로 지목한 가운데 국방부가 본격적인 배치 계획을 수립하고 나섰습니다.

트럼프 행정부는 법질서 회복을 위해 필요한 조치라고 주장하지만, 치안을 명분으로 민주당 우세 지역을 표적으로 삼고 있다는 비판도 나옵니다.

현지 시각 23일 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미 국방부는 수주 전부터 시카고에 주 방위군 수천 명을 투입하는 방안을 계획해 왔습니다.

익명을 요구한 복수의 당국자에 따르면 현역 정규군 투입 방안도 논의됐지만, 현시점에서는 가능성이 작다고 합니다.

트럼프 대통령은 22일 워싱턴 DC에 투입된 주 방위군이 멋진 일을 해내고 있다며 다음 표적으로 시카고를 지목했습니다.

그는 “시카고는 엉망이고 시장도 매우 무능하다. 아마 다음엔 거기를 바로잡을 것”이라고 했고, 뉴욕도 주 방위군의 도움이 필요한 곳이라고 거론했습니다.

이 때문에 법질서 회복을 명분으로 앞세워 다른 대도시들로도 병력 투입 범위를 확대해 나갈 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

특히 트럼프 대통령이 지목한 시카고와 뉴욕, 볼티모어, 오클랜드 등이 모두 민주당 강세 지역이어서 정치적인 의도가 있는 것 아니냐는 지적도 제기되고 있습니다.

JB 프리츠커 일리노이주지사는 “LA와 워싱턴DC를 독재 실험의 장으로 삼았던 트럼프가 이제는 다른 주와 도시를 장악하려 하고 있다”며 “트럼프의 목표는 우리 지역사회에 공포를 조장하고 공공의 안전 노력을 불안정하게 만들어 자신의 권력 남용을 정당화하는 것”이라고 비판했습니다.

브랜든 존슨 시카고 시장도 연방정부에서 공식 통보를 받지 못했다며 트럼프 대통령이 접근법이 “불필요하고 타당하지 않다”고 지적했습니다.

트럼프 대통령은 지난 6월 불법 이민자 단속 반대 시위에 따른 혼란을 이유로 LA에 주 방위군을 투입했습니다.

통상 주 방위군 투입에는 주지사의 동의가 필요하지만, 트럼프 대통령은 개의치 않고 밀어붙였고 이후 다른 도시로도 이를 확대하고 있습니다.

백악관은 시카고 주 방위군 투입에 대한 답변을 거부했고, 국방부는 미래의 작전에 대해 추측하지 않겠다고 답했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미 국방부, ‘법질서 회복’ 시카고에 주방위군 투입 추진
    • 입력 2025-08-24 14:04:29
    • 수정2025-08-24 14:07:12
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령이 로스앤젤레스(LA)와 워싱턴DC에 주 방위군을 투입한 데 이어 시카고를 다음 목표로 지목한 가운데 국방부가 본격적인 배치 계획을 수립하고 나섰습니다.

트럼프 행정부는 법질서 회복을 위해 필요한 조치라고 주장하지만, 치안을 명분으로 민주당 우세 지역을 표적으로 삼고 있다는 비판도 나옵니다.

현지 시각 23일 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미 국방부는 수주 전부터 시카고에 주 방위군 수천 명을 투입하는 방안을 계획해 왔습니다.

익명을 요구한 복수의 당국자에 따르면 현역 정규군 투입 방안도 논의됐지만, 현시점에서는 가능성이 작다고 합니다.

트럼프 대통령은 22일 워싱턴 DC에 투입된 주 방위군이 멋진 일을 해내고 있다며 다음 표적으로 시카고를 지목했습니다.

그는 “시카고는 엉망이고 시장도 매우 무능하다. 아마 다음엔 거기를 바로잡을 것”이라고 했고, 뉴욕도 주 방위군의 도움이 필요한 곳이라고 거론했습니다.

이 때문에 법질서 회복을 명분으로 앞세워 다른 대도시들로도 병력 투입 범위를 확대해 나갈 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

특히 트럼프 대통령이 지목한 시카고와 뉴욕, 볼티모어, 오클랜드 등이 모두 민주당 강세 지역이어서 정치적인 의도가 있는 것 아니냐는 지적도 제기되고 있습니다.

JB 프리츠커 일리노이주지사는 “LA와 워싱턴DC를 독재 실험의 장으로 삼았던 트럼프가 이제는 다른 주와 도시를 장악하려 하고 있다”며 “트럼프의 목표는 우리 지역사회에 공포를 조장하고 공공의 안전 노력을 불안정하게 만들어 자신의 권력 남용을 정당화하는 것”이라고 비판했습니다.

브랜든 존슨 시카고 시장도 연방정부에서 공식 통보를 받지 못했다며 트럼프 대통령이 접근법이 “불필요하고 타당하지 않다”고 지적했습니다.

트럼프 대통령은 지난 6월 불법 이민자 단속 반대 시위에 따른 혼란을 이유로 LA에 주 방위군을 투입했습니다.

통상 주 방위군 투입에는 주지사의 동의가 필요하지만, 트럼프 대통령은 개의치 않고 밀어붙였고 이후 다른 도시로도 이를 확대하고 있습니다.

백악관은 시카고 주 방위군 투입에 대한 답변을 거부했고, 국방부는 미래의 작전에 대해 추측하지 않겠다고 답했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 <br>미국행

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행
노란봉투법 통과·상법개정안 <br>상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관

북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관
‘사망자 금목걸이 절도’ 검시 <br>조사관 구속 심사…“죄송하다”

‘사망자 금목걸이 절도’ 검시 조사관 구속 심사…“죄송하다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.