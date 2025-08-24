경기 김포 자동차공업사 불…인명 피해 없어

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(24일) 새벽 4시 40분쯤 경기 김포시 감정동의 한 자동차 공업사에서 불이나 40여 분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 다행히 다친 사람은 없지만, 수리 중이던 차 한 대가 완전히 불에 탔습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기남부소방 제공]



