경기 김포 자동차공업사 불…인명 피해 없어
입력 2025.08.24 (14:13) 수정 2025.08.24 (14:16)
오늘(24일) 새벽 4시 40분쯤 경기 김포시 감정동의 한 자동차 공업사에서 불이나 40여 분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 다행히 다친 사람은 없지만, 수리 중이던 차 한 대가 완전히 불에 탔습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기남부소방 제공]
이윤우 기자 yw@kbs.co.kr이윤우 기자의 기사 모음
