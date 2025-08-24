재계 총수들, 방미 경제 사절단 출국 시작

동영상 고정 취소

최태원 SK그룹 회장 등 재계 총수들이 현지시간으로 오는 25일 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위한 출국길에 오르고 있습니다.



최 회장은 오늘 낮 12시쯤 출국했고, 현재 해외 출장 중인 정의선 현대차그룹 회장은 사절단에 바로 합류할 것으로 전해졌습니다.



이번 방미 사절단에는 최 회장과 정 회장을 비롯해 류진 한국경제인협회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 포함됐습니다.



이번 한미 정상회담을 계기로 기업들이 미국 현지 추가 투자를 발표할지 관심이 쏠리고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!