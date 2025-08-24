내일 새벽 서해안부터 비…모레까지 수도권 최대 100mm
입력 2025.08.24 (17:18)
오늘 밤은 전국에 구름이 많이 끼겠고, 충청과 남부지방 곳곳에 소나기가 오겠습니다.
월요일인 내일은 새벽에 서해안 지역부터 비가 내리기 시작해 낮 동안 중부와 호남지방까지 비가 확대되겠습니다.
이번 비는 모레 새벽 전국으로 확대된 뒤 오후에 대부분 그치겠습니다.
내일과 모레 예상 강수량은 인천과 경기 북부에 최대 100mm 이상, 그 밖의 중부 대부분 지역은 30에서 80mm이지만, 가뭄이 심한 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.
호남에는 10에서 60mm, 제주와 영남지방에는 5에서 30mm의 비가 예상됩니다.
내일 아침 기온은 서울이 27도 등 전국이 23도에서 27도로 오늘과 비슷하겠습니다.
낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 30도에서 36도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.
바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.
