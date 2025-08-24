[단독] ‘런종섭’ 이어 ‘급조 회의’도 수사…특검, 진술 확보

이종섭 전 국방부 장관의 주호주대사 임명과 출국·귀국 과정과 관련해, 지난해 ‘급조’ 논란이 일었던 방산협력 공관장회의 일정이 실제로 급히 공지됐던 것으로 확인됐습니다.



외교부가 각 공관에 일정 개시 하루 전에야 공식 통보하고 대사들 입국을 요청했던 겁니다.



이 논란은 지난해 3월 윤석열 전 대통령이 ‘순직 해병 사건’ 피의자로 출국금지 조치됐던 이 전 장관을 주호주대사에 임명하면서 불거졌습니다. 이후 법무부가 출국금지를 해제했고, 이 전 장관은 호주로 떠났습니다.



이 사실이 알려져 비난 여론이 거세진 상황에서, 이 전 장관이 돌연 ‘방산 회의’가 있다며 귀국했습니다. 정부 차원에서 논란을 무마하기 위해, 이 전 장관 ‘귀국용’ 회의를 만들어준 게 아니냐는 의혹이 불거졌습니다.



국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 홍기원 의원이 외교부로부터 제출받은 답변을 보면, 외교부는 이 방산협력 주요 공관장회의와 관련해 “3월 20일 참석 대상 공관에 행정 사항 준비를 위해 공식 통보했으며, 같은 날 보도자료로 행사 개최 사실을 외부에 공개했다”고 설명했습니다.



■ 갑작스러운 공지...이 전 장관만 21일 ‘즉시’ 입국



외교부가 3월 20일 통보한 상세 일정표를 보면, 바로 다음날인 3월 21일 “공관장-관계부처 개별면담 및 방산기업 R&D 센터 방문”이 시작되는 거로 적혀 있습니다.



회의 참석 대상자는 주호주대사로 부임했던 이종섭 전 장관을 비롯해 주사우디아라비아대사와 주아랍에미리트(UAE)대사, 주인도네시아대사, 주카타르대사, 주폴란드대사 등 모두 6명이었습니다. 현실적으로 비행편을 마련해 면담 일정을 소화하기는 어려운 상황이었습니다.



그런데 이 중 이 전 장관만이 3월 21일 오전 한국에 바로 입국해 국방부 장관과 면담을 가졌습니다.



나머지 대사들은 모두 23일 또는 24일 입국했습니다.



외교부와 각 공관에서 제출한 다른 자료엔 이 같은 급박한 일정에 각 대사들이 부랴부랴 항공편을 마련해 귀국한 정황이 나타납니다.



이 전 장관을 비롯한 주사우디대사와 카타르대사, 폴란드대사는 일정을 통보받은 당일인 3월 20일, 주UAE대사와 인도네시아대사는 그 다음 날인 21일 한국으로 입국하는 항공권을 예약한 것으로 나타났습니다.



■ “다른 공관장 회의는 최소 한 달 전 예약”



이 같은 급박한 일정 통보와 귀국은 통상적이지 않다는 지적이 나옵니다.



실제로 외교부가 홍 의원에게 제출한 다른 자료를 보면, 같은 해 같은 대사들이 정례적으로 열리는 재외공관장회의 참석을 위해 항공권을 예약한 내역이 파악됩니다.



주폴란드대사는 4월 12일 입국하는 비행편을 2월 27일, 주인도네시아대사는 4월 20일 입국하는 비행편을 3월 5일 예약하는 등 대체로 한 달에서 두 달 전 입국 준비를 한 것으로 나타났습니다.



이밖에 주사우디대사의 경우, 지난해 3월 방산협력 공관장회의 참석을 위해 사우디아라비아 리야드에서 아부다비를 경유하는 항공편을 타고 귀국한 것으로도 나타났는데, 이는 지난해 4월 한국으로의 직항편을 이용해 귀국한 것과 대조적입니다.



당시 급박하게 통보된 일정에 맞추어 입국하기 위해 환승 편을 이용했을 가능성이 있어 보이는 대목입니다.



홍기원 의원은 “대사는 주재국에서 대한민국 정부를 대표하기 때문에, 특별한 사정이 없는 한 현지를 지켜야 한다”며 “그런데 대사가 다수 귀국해서 참석하는 중요한 회의가 심지어는 특정인만 참석하는 일정을 포함해서 급조된 것”이라고 지적했습니다.



그러면서 “(이 전 장관이) 현지에 있었던 기간이 열흘밖에 안 되는데 외교적으로도 부끄러운 일이다. 어떤 경위로 회의를 추진했는지, 구체적으로 지시한 사람이 누군지 명확하게 파악해야 한다”고 말했습니다.



■ 해병특검, ‘당시 회의는 급조’ 관계자들 진술 확보



이종섭 전 장관과 관련한 범인도피 의혹을 확인하고 있는 이명현 순직해병 특별검사(특검)팀은 당시 방산협력 공관장회의 또한 수사 중입니다.



이 전 장관 귀국도, ‘범인도피’의 한 과정이라는 게 특검 판단입니다.



정민영 순직해병 특검보는 지난 22일 정례브리핑에서 “호주대사 임명과 관련해선 대사 임명 추진 과정부터 출국금지가 해제되고, 한국에 귀국하는 과정까지의 전반을 다 살펴봐야 한다고 판단하고 있다”며 “일련의 과정을 보면 범인도피 의혹과 관련한 종합적인 판단을 할 수 있을 거로 보고 있다”고 설명했습니다.



순직 해병 사건을 ‘무마하기’ 위해 이 전 장관을 대사로 임명했다가, 비난 여론이 오히려 커지고 국정 지지율에 영향을 미치자 급히 귀국시키는 ‘정치적 판단’과 ‘개입’이 있었다고 보는 겁니다.



최근 외교부 관계자들을 조사하면서 ‘당시 회의는 이 전 장관 귀국을 위해 급하게 만들어진 회의’라는 취지의 진술도 확보한 것으로 전해졌습니다.



이와 관련해 해병 특검팀은 22일 당시 공관장회의를 담당했던 외교부 실무부서의 담당자 등을 추가 참고인으로 조사하기도 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



