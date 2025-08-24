조국, 문재인 예방…“초심 잃지 말고 길 열어달라”

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했습니다.



조국혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(24일) “문 전 대통령이 조 원장을 만나 ‘어려운 시절 비를 함께 맞아준 동료애를 보여줘 대단히 고마웠다’며 ‘오늘 같은 날이 올 것이라 믿었지만 실제로 와서 대단히 기쁘다’고 말했다”고 밝혔습니다.



특히 “‘3년은 너무 길다’는 구호로 조국혁신당 창당에 나선 결기를 계속 이어 나가 대한민국 민주주의를 더 깊고 단단하고 넓게 만들어달라”고 당부했고, 이에 조 원장은 “말씀을 깊게 새기겠다”고 답했다고 윤 수석대변인은 전했습니다.



약 40분간의 예방에는 최강욱 전 의원과 백원우 전 민정비서관도 함께했습니다.



모두 문재인 정부 청와대 민정수석실에 근무한 인연이 있으며, 이번 광복절 특별사면에서 함께 사면 명단에 올랐습니다.



다만 이 자리에서 더불어민주당과 조국혁신당의 합당이나 내년 지방선거 등 정치적 사안에 대한 언급은 없었던 것으로 전해졌습니다.



이에 앞서 조 원장은 부산민주공원을 찾아 참배했습니다.



이후 기자들과 만나 “좌완투수가 돼서 훌륭한 우완정부와 함께 극우 정당 국민의힘을 반드시 패퇴시키겠다”고 말했습니다.



조 원장은 “이재명 대통령과 정부가 중도 보수로 자리매김한 것은 현명한 선택이라고 생각한다”며 “진보 영역이 비었기 때문에 제가 좌완투수가 돼 이재명 정부의 성공을 위해 뛰겠다”고 밝혔습니다.



민주당 일각에서 제기되는 ‘사면 후 자숙이 필요하다’는 지적에 대해선 “다 저를 위한 고언이라고 생각한다”며 “감사한 마음으로 받아들인다”고 했습니다.



이어 “전 당대표이자 창당 주역으로서 당의 공백 기간이 있어서, 역할을 하는 것은 반드시 필요하다”며 “그런 말씀을 받아 안으면서 제 갈 길을 가겠다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!