사회

BTS 정국·재벌 총수 등 재력가 노린 中 해킹 총책 구속

입력 2025.08.24 (20:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

방탄소년단(BTS) 멤버 정국과 재벌 총수 등의 개인정보에 접근해 돈을 가로챈 해킹 조직 총책이 구속됐습니다.

서울중앙지방법원(조영민 당직법관)은 오늘(24일) 정보통신망법과 특정경제범죄 가중처벌법 위반 등의 혐의를 받는 중국인 총책 A(34) 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행하고 구속영장을 발부했습니다.

법원은 "증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다"며 영장 발부 사유를 밝혔습니다.

심문에 앞서 A 씨는 '혐의를 인정하느냐', '피해액은 어떻게 갚을 생각인가' 등을 묻는 취재진에 답하지 않았습니다.

A 씨는 2023년 8월부터 6개월 동안 알뜰폰 홈페이지 등을 해킹해 개인정보를 빼내고, 알뜰폰의 허술한 본인 인증을 뚫어 피해자 명의의 휴대전화를 개통한 혐의를 받습니다.

이후 이 알뜰폰으로 피해자들의 예금과 가상자산 등에 접근해 380억 원 가량을 가로챈 것으로 경찰은 보고 있습니다.

피해자 가운데는 BTS 정국 등 유명 연예인과 재벌 총수 등 재력가들도 포함됐습니다.

서울경찰청과 법무부는 지난 4월 A씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수하고, 공조 수사를 통해 A씨를 현지에서 검거했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • BTS 정국·재벌 총수 등 재력가 노린 中 해킹 총책 구속
    • 입력 2025-08-24 20:13:25
    사회
방탄소년단(BTS) 멤버 정국과 재벌 총수 등의 개인정보에 접근해 돈을 가로챈 해킹 조직 총책이 구속됐습니다.

서울중앙지방법원(조영민 당직법관)은 오늘(24일) 정보통신망법과 특정경제범죄 가중처벌법 위반 등의 혐의를 받는 중국인 총책 A(34) 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행하고 구속영장을 발부했습니다.

법원은 "증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다"며 영장 발부 사유를 밝혔습니다.

심문에 앞서 A 씨는 '혐의를 인정하느냐', '피해액은 어떻게 갚을 생각인가' 등을 묻는 취재진에 답하지 않았습니다.

A 씨는 2023년 8월부터 6개월 동안 알뜰폰 홈페이지 등을 해킹해 개인정보를 빼내고, 알뜰폰의 허술한 본인 인증을 뚫어 피해자 명의의 휴대전화를 개통한 혐의를 받습니다.

이후 이 알뜰폰으로 피해자들의 예금과 가상자산 등에 접근해 380억 원 가량을 가로챈 것으로 경찰은 보고 있습니다.

피해자 가운데는 BTS 정국 등 유명 연예인과 재벌 총수 등 재력가들도 포함됐습니다.

서울경찰청과 법무부는 지난 4월 A씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수하고, 공조 수사를 통해 A씨를 현지에서 검거했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김보담
김보담 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 <br>사례

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례
[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?

[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?
‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작

‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작
경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”

경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.