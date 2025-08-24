정의연·민족문제연구소, 한일회담에 유감 표명

시민사회단체들이 한일 정상회담과 관련해 유감의 뜻을 밝혔습니다.



정의기억연대(정의연)는 오늘(24일) 입장문을 통해 "실용외교라는 명분에 역사정의가 가려졌다"며 회담 결과에 유감을 표명했습니다.



정의연은 양국 정상이 셔틀 외교 복원과 협의체 출범 등을 합의했지만, 일본군 위안부 인권침해 문제는 언급이 없었다고 비판했습니다.



이어 "대한민국 정부는 가해자의 책임 인정과 구체적인 실천 방안을 당당히 요구하면서 한일관계의 '대전환'을 모색했어야 했다"고 주장했습니다.



민족문제연구소도 성명을 내고 "역사 정의를 외면한 회담 결과"라며 "실망을 금할 수 없다"고 밝혔습니다.



연구소는 법원이 강제동원·위안부 문제와 관련해 일본 측에 배상 책임을 물으며 1965년 한일청구권협정의 한계를 극복했음에도 이재명 정부가 '65년 체제'를 답습하려 한다고 주장했습니다.



연구소는 "역사를 봉인하고 미래지향을 선언한다고 일본의 책임은 없어지지 않는다"고 강조했습니다.



앞서 이재명 대통령은 어제(23일) 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 가졌습니다. 이후 '한·일 정상회담 결과 공동언론발표문'을 통해 미래산업 분야 협력 확대·한반도 평화와 북한 문제 협력 등을 의제를 발표했습니다. 다만 발표문 등에서 과거사 문제는 다루지 않았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!