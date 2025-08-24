정치

국힘 전당대회 결선, 당원 모바일 투표율 39.75%

입력 2025.08.24 (20:41) 수정 2025.08.24 (20:59)

국민의힘 당 대표를 뽑는 결선 투표의 당원 모바일 투표율이 39.75%를 기록했습니다.

당 선거관리위원회는 오늘(24일) 오전 8시부터 오후 7시까지 진행된 당원 선거인단 모바일 투표 첫날 투표율이 이같이 집계됐다고 밝혔습니다.

이는 당 대표 후보자 4명이 참여했던 본경선 과정에서 지난 20일 진행됐던 모바일 투표율 37.51%보다 2.24%포인트 높은 수치입니다.

내일(25일) 오전 10시부터 오후 10시까지는 모바일 투표에 참여하지 않은 선거인단을 대상으로 ARS투표가 진행됩니다.

본선과 마찬가지로 결선은 모바일과 ARS 방식의 당원 투표 80%, 일반국민 여론조사 20%가 반영됩니다. 최종 당선자는 모레(26일) 국회도서관에서 발표됩니다.

