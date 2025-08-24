사망자 20돈 금목걸이 훔친 검시조사관 구속영장 기각

변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 금목걸이를 훔친 검시 조사관의 구속영장이 법원에서 기각됐습니다.



인천지법 김한울 당직 판사는 오늘(24일) 절도 혐의를 받는 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 기각했습니다.



김 판사는 "피의자 주거가 일정하고 현재까지 수집된 증거 자료나 진술 태도 등을 고려할 때 증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다고 보기 어렵다"며 기각 사유를 밝혔습니다.



그러면서 "피의자가 특정되기 이전인 것으로 보이긴 하지만, 피해자 측이 법적인 처벌까지는 원하지 않는다고 수사기관에 진술한 점 등 제반 사정을 참작했다"고 덧붙였습니다.



A 씨는 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구 빌라에서 숨진 50대 남성 B 씨가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이(시가 1,100만 원 상당)를 훔친 혐의를 받습니다.



A 씨는 현장에 출동한 경찰관들이 집 밖을 조사하는 사이 B 씨 시신에서 금목걸이를 빼내 자기 운동화 안에 숨긴 것으로 드러났습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "시신을 확인하다가 순간적으로 욕심이 생겼다"고 진술했습니다.



경찰은 현장 사진을 토대로 금목걸이가 사라진 사실을 확인해 수사에 나섰고 자수 의사를 밝힌 A 씨를 긴급 체포했습니다.



