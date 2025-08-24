강남 건설 현장서 대형 크레인 넘어져…한때 일대 정전

오늘(24일) 오후 1시 15분쯤 서울 강남구 코엑스 인근의 한 건설 현장에서 60톤 규모의 대형 크레인이 넘어져 인근 전봇대를 들이받았습니다.



이로 인해 인근 상가와 주택 등 73호가 정전됐습니다.



한전은 1곳을 제외하고 현재 복구를 완료했습니다.



이 사고로 인해 크레인 운전자 50대 남성은 경상을 입어 현장에서 소방 당국의 처치를 받았습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



