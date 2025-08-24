사회

강남 건설 현장서 대형 크레인 넘어져…한때 일대 정전

입력 2025.08.24 (20:57) 수정 2025.08.24 (21:07)

오늘(24일) 오후 1시 15분쯤 서울 강남구 코엑스 인근의 한 건설 현장에서 60톤 규모의 대형 크레인이 넘어져 인근 전봇대를 들이받았습니다.

이로 인해 인근 상가와 주택 등 73호가 정전됐습니다.

한전은 1곳을 제외하고 현재 복구를 완료했습니다.

이 사고로 인해 크레인 운전자 50대 남성은 경상을 입어 현장에서 소방 당국의 처치를 받았습니다.

[사진 출처 : 시청자 제공]

  강남 건설 현장서 대형 크레인 넘어져…한때 일대 정전
    입력 2025-08-24 20:57:45
    수정2025-08-24 21:07:50
    사회
김보담
김보담 기자

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동)
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

