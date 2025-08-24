대구·경북 전역 폭염특보…안동 길안 38.7도

동영상 고정 취소

울릉도·독도에 폭염주의보가 나머지 대구경북 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 찜통더위가 이어졌습니다.



한낮 기온은 안동 길안 38.7도, 대구 35.4도 등 30도에서 39도 분포로 어제와 비슷했습니다.



내일도 대구와 포항이 35도까지 오르는 폭염이 계속되겠고 오후에는 경북서부내륙을 중심으로 최대 40mm의 소나기가 오겠습니다.



