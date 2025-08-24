대구·경북 전역 폭염특보…안동 길안 38.7도
입력 2025.08.24 (21:22) 수정 2025.08.24 (21:23)
울릉도·독도에 폭염주의보가 나머지 대구경북 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 찜통더위가 이어졌습니다.
한낮 기온은 안동 길안 38.7도, 대구 35.4도 등 30도에서 39도 분포로 어제와 비슷했습니다.
내일도 대구와 포항이 35도까지 오르는 폭염이 계속되겠고 오후에는 경북서부내륙을 중심으로 최대 40mm의 소나기가 오겠습니다.
울릉도·독도에 폭염주의보가 나머지 대구경북 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 찜통더위가 이어졌습니다.
한낮 기온은 안동 길안 38.7도, 대구 35.4도 등 30도에서 39도 분포로 어제와 비슷했습니다.
내일도 대구와 포항이 35도까지 오르는 폭염이 계속되겠고 오후에는 경북서부내륙을 중심으로 최대 40mm의 소나기가 오겠습니다.
