뉴스 9

마법같은 프리킥골…프리킥 스페셜리스트

입력 2025.08.24 (21:23) 수정 2025.08.24 (21:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[스포츠9 헤드라인]

[스포츠9 헤드라인]
롯데, 타선 대폭발로 12연패 탈출 눈앞

롯데, 타선 대폭발로 12연패 탈출 눈앞

다음
[앵커]

손흥민이 기다리던 미국 무대 데뷔골을 마법같은 프리킥으로 장식했는데요.

손흥민은 자신의 축구 인생에서 중요한 순간 프리킥골을 넣는 놀라운 집중력을 선보이고 있습니다.

정현숙 기자가 보도합니다.

[리포트]

골키퍼가 가장 막기 어렵다는 골대 상단 구석, 이른바 야신존으로 정확하게 빨려들어간 놀라운 프리킥.

팀 동료 타파리는 마법처럼 들어 갔다며 손흥민을 경이롭다고 표현했고, 체룬돌로 감독은 손흥민이 다른 선수가 보유하지 않은 재능을 지녔다며 환상적인 프리킥이라고 극찬했습니다.

[손흥민/LAFC : "이제 2주 조금 넘게 지났기 때문에 팀에 녹아들기 위해서는 아직 시간이 조금 더 필요합니다. 하지만 매 순간 즐기고 있습니다."]

손흥민은 중요한 순간마다 프리킥을 터트리며 기록을 자축해왔습니다.

프리미어리그 200경기 출장으로 아시아 선수 최초의 기록을 쓸때에도, 축구대표팀에서 A매치 100경기 출장의 센추리클럽을 가입할때도 프리킥골을 터트렸습니다.

이번에도 프리킥골로 세번째 경기만에 빠르게 데뷔골을 완성한 손흥민은 부담감을 털고 다음주 홈 데뷔전을 준비할 수 있게 됐습니다.

손흥민의 홈 데뷔전의 좋은 좌석은 이미 700여만원까지 치솟는 등 벌써부터 LA가 들썩이고 있습니다.

KBS 뉴스 정현숙입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 마법같은 프리킥골…프리킥 스페셜리스트
    • 입력 2025-08-24 21:23:26
    • 수정2025-08-24 21:36:23
    뉴스 9
[앵커]

손흥민이 기다리던 미국 무대 데뷔골을 마법같은 프리킥으로 장식했는데요.

손흥민은 자신의 축구 인생에서 중요한 순간 프리킥골을 넣는 놀라운 집중력을 선보이고 있습니다.

정현숙 기자가 보도합니다.

[리포트]

골키퍼가 가장 막기 어렵다는 골대 상단 구석, 이른바 야신존으로 정확하게 빨려들어간 놀라운 프리킥.

팀 동료 타파리는 마법처럼 들어 갔다며 손흥민을 경이롭다고 표현했고, 체룬돌로 감독은 손흥민이 다른 선수가 보유하지 않은 재능을 지녔다며 환상적인 프리킥이라고 극찬했습니다.

[손흥민/LAFC : "이제 2주 조금 넘게 지났기 때문에 팀에 녹아들기 위해서는 아직 시간이 조금 더 필요합니다. 하지만 매 순간 즐기고 있습니다."]

손흥민은 중요한 순간마다 프리킥을 터트리며 기록을 자축해왔습니다.

프리미어리그 200경기 출장으로 아시아 선수 최초의 기록을 쓸때에도, 축구대표팀에서 A매치 100경기 출장의 센추리클럽을 가입할때도 프리킥골을 터트렸습니다.

이번에도 프리킥골로 세번째 경기만에 빠르게 데뷔골을 완성한 손흥민은 부담감을 털고 다음주 홈 데뷔전을 준비할 수 있게 됐습니다.

손흥민의 홈 데뷔전의 좋은 좌석은 이미 700여만원까지 치솟는 등 벌써부터 LA가 들썩이고 있습니다.

KBS 뉴스 정현숙입니다.
정현숙
정현숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 <br>사례

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례
[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?

[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?
‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작

‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작
경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”

경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.