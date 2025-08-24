마법같은 프리킥골…프리킥 스페셜리스트

동영상 고정 취소

[앵커]



손흥민이 기다리던 미국 무대 데뷔골을 마법같은 프리킥으로 장식했는데요.



손흥민은 자신의 축구 인생에서 중요한 순간 프리킥골을 넣는 놀라운 집중력을 선보이고 있습니다.



정현숙 기자가 보도합니다.



[리포트]



골키퍼가 가장 막기 어렵다는 골대 상단 구석, 이른바 야신존으로 정확하게 빨려들어간 놀라운 프리킥.



팀 동료 타파리는 마법처럼 들어 갔다며 손흥민을 경이롭다고 표현했고, 체룬돌로 감독은 손흥민이 다른 선수가 보유하지 않은 재능을 지녔다며 환상적인 프리킥이라고 극찬했습니다.



[손흥민/LAFC : "이제 2주 조금 넘게 지났기 때문에 팀에 녹아들기 위해서는 아직 시간이 조금 더 필요합니다. 하지만 매 순간 즐기고 있습니다."]



손흥민은 중요한 순간마다 프리킥을 터트리며 기록을 자축해왔습니다.



프리미어리그 200경기 출장으로 아시아 선수 최초의 기록을 쓸때에도, 축구대표팀에서 A매치 100경기 출장의 센추리클럽을 가입할때도 프리킥골을 터트렸습니다.



이번에도 프리킥골로 세번째 경기만에 빠르게 데뷔골을 완성한 손흥민은 부담감을 털고 다음주 홈 데뷔전을 준비할 수 있게 됐습니다.



손흥민의 홈 데뷔전의 좋은 좌석은 이미 700여만원까지 치솟는 등 벌써부터 LA가 들썩이고 있습니다.



KBS 뉴스 정현숙입니다.



