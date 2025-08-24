뉴스 9

KLPGA투어 김민솔, 끝내기 이글로 첫승

입력 2025.08.24 (21:26) 수정 2025.08.24 (21:37)

KLPGA투어에서 추천 선수로 출전한 김민솔이 18번 홀 끝내기 이글로 감격적인 생애 첫 우승을 거뒀습니다.

4명의 선수가 공동 선두에 오른 마지막 18번 홀, 김민솔이 과감하게 우드샷으로 투온에 성공합니다.

그리고 마치 끝내기 홈런처럼 10m가 넘는 먼 거리 이글을 잡아내며 생애 첫 우승을 차지했습니다.

2부 투어에서 추천 선수로 출전한 김민솔은 첫날부터 최소타 기록을 깨며 나흘 내내 선두를 놓치지 않고 우승했습니다.

국가대표 유망주인 김민솔은 1부 투어 출전권 획득의 기쁨도 누렸습니다.

  • KLPGA투어 김민솔, 끝내기 이글로 첫승
    • 입력 2025-08-24 21:26:07
    • 수정2025-08-24 21:37:58
    뉴스 9
