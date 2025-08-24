뉴스 9

[뉴스9 날씨] 내일 대부분 지역 비…밤부터 집중호우

입력 2025.08.24 (21:28) 수정 2025.08.24 (21:43)

내일은 우산을 꼭 챙기셔야겠습니다.

오전에 서쪽 지역부터 비가 시작돼 내일은 주로 중부지방과 호남에 비가 예상됩니다.

비는 모레, 화요일 오후까지 이어지겠습니다.

경기 북부엔 최대 100mm 이상, 중부 내륙은 20~80mm의 비가 내리겠습니다.

특히 내일 밤부턴 시간당 30~50mm 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.

밤사이에는 대부분 지역에서 열대야가 나타나겠습니다.

낮 기온은 서울이 33도로 오늘보다 3도 정도 낮겠습니다.

광주도 한낮에 33도까지 오르겠고, 체감온도는 더 높겠습니다.

제주는 오후 한때 소나기가 지나겠습니다.

영남 지역에서도 35도 안팎의 더위 속에 5~40mm의 소나기가 오겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 2m로 비교적 낮게 일겠습니다.

금요일에는 수도권과 강원 영서에 다시 비가 내리겠고, 무더위는 계속되겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이주현

최현미
최현미 기상캐스터

