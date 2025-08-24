광주·전남, 27일 특별자치단체 추진 선포
입력 2025.08.24 (21:29) 수정 2025.08.24 (21:31)
광주시와 전남도가 오는 27일 나주시청에서 광주·전남 특별자치단체 추진 선포식을 개최합니다.
이번 선포식에서 시도는 특별자치단체의 방향과 광역 행정의 범위 등을 공개하고 사전에 협의된 의제를 발표할 예정입니다.
또 사회기반시설과 광역 교통망 등 시도의 상생안 내용도 공개될 것으로 알려졌습니다.
광주시와 전남도가 오는 27일 나주시청에서 광주·전남 특별자치단체 추진 선포식을 개최합니다.
이번 선포식에서 시도는 특별자치단체의 방향과 광역 행정의 범위 등을 공개하고 사전에 협의된 의제를 발표할 예정입니다.
또 사회기반시설과 광역 교통망 등 시도의 상생안 내용도 공개될 것으로 알려졌습니다.
