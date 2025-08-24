진보당 경남도당 “노조법 2·3조 개정안 통과 환영”

동영상 고정 취소

진보당 경남도당이 오늘(24일) 논평을 통해 국회에서 노조법 2·3조 개정안이 통과돼, 비정규직 노동자들에게 희망을 줬다며 환영했습니다.



이들은 다만, 이번 노조법 개정안이 시행돼도 특수고용과 프리랜서 등 사각지대 노동자들이 포괄되지 못한 데다, 현장에서 '진짜 사장과 교섭'을 강제하는 일은 만만치 않을 것이라며 계속 투쟁해나가겠다고 말했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!