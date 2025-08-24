여수 아파트 전기실 화재…정전으로 860세대 불편
입력 2025.08.24 (21:31) 수정 2025.08.24 (21:33)
어제 오후 4시 50분쯤 여수시 소라면에 있는 860여 세대 규모의 아파트 단지 전기실에서 불이 나 5분 만에 진화됐습니다.
